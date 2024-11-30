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Разгон до «сотни» на родном движке — 6,7 с! Мы нашли очень быструю «девятку»

«За рулем» рассказал об очень быстром ВАЗ-2109 от компании Лада Инжиниринг

Хэтчбеку ВАЗ-2108 исполнилняется 40 лет. Появление в декабре 1984 года новой трехдверки Волжского автозавода – событие эпохальное, сравнимое с запуском первых Жигулей или Нивы. Чтобы вспомнить ощущения тех времен, в новом номере журнала «За рулем» мы собрали вместе эпохальные машины семейства ВАЗ-2108.

ВАЗ-21093i от компании Лада Инжиниринг
ВАЗ-21093i от компании Лада Инжиниринг
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В частности, Александр Виноградов рассказывает об очень любопытном автомобиле – серебристом «четырехглазом» ВАЗ-21093i от именитой в конце 90-х годов фирмы Лада Инжиниринг. По мнению автора, эта машина доказывает совершенство базового шасси и объясняет тот факт, почему его потенциала хватило на несколько последующих десятилетий.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– На фоне большинства тогдашних тюнинг-проектов эта машина выделяется. Нет, не благодаря какому-нибудь вычурному обвесу: во внешности, помимо оптики, обращает на себя внимание только меньший клиренс.

Главное – внутри. Шестнадцатиклапанный двигатель (появился в 1999 году на ВАЗ-2110) раскачали до 160 сил. Вместе с ним работает шестиступенчатая механика с «двенадцатым рядом», то есть со сближенными передаточными числами. Поставили самоблокирующийся дифференциал.

Вроде бы не рекордная мощность заставляет вспомнить, что куда важнее баланс силы и массы. А последняя даже у заряженной машины остается в пределах тонны! На прямых открываю дроссель – и под сочный рев «девятка» мгновенно уходит за горизонт. А в поворотах незначительно доработанное шасси с дисковыми тормозами «по кругу» провоцирует наращивать и наращивать скорость.

Тому способствует и комфорт места пилота, замечает Виноградов: трехспицевый руль – хваток; рычаг коробки стоило сделать повыше, зато рулевая колонка регулируется по углу наклона, а гоночные ковши заметно удобнее базовых сидений.

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Вообще же характеристика тюнингового шестнадцатиклапанного мотора ВАЗ-2112 удобная, отмечает эксперт: отменная тяга есть и на низких оборотах. При этом машина не только быстро разгоняется (до 100 км/ч – 6,7 с!), но и уверенно останавливается – в том числе благодаря задним дисковым механизмам. ВАЗ-21093 от Лады Инжиниринг – это шикарно сбалансированный спортивный снаряд, который не вытрясает душу на каждом шве, подводит итог эксперт «За рулем».

Подробнее об этом автомобиле, а также о других знаковых машинах семейства ВАЗ-2108 – на страницах декабрьского номера «За рулем»! Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Первый Спутник» Александра Виноградова, журнал «За рулем» №12 за 2024 год.

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«За рулем»
Фото:
Конин Дмитрий
Количество просмотров 7
30.11.2024 
Фото:
Конин Дмитрий
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