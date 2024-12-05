Красные поворотники в фонарях вне закона? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Присматриваю BMW из Америки. Задние поворотники у нее красные. Не придется ли потом менять фонари, если ГАИ будет штрафовать?
Арсений, Московская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Менять фонари не придется. Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Приложение к указанным Основным положениям на этот счет содержит следующее требование: эксплуатация транспортного средства запрещена, если устройства освещения и световой сигнализации излучают красный цвет в направлении вперед или белый цвет в направлении назад (за исключением света от фонаря заднего хода и освещения государственного регистрационного знака). Таким образом, ваше опасение беспочвенно.
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