Красные поворотники в фонарях вне закона? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе

Глава ГАИ объяснил, нужно ли менять заднюю оптику у ввезенных из Америки машин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Присматриваю BMW из Америки. Задние поворотники у нее красные. Не придется ли потом менять фонари, если ГАИ будет штрафовать?

Арсений, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Менять фонари не придется. Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приложение к указанным Основным положениям на этот счет содержит следующее требование: эксплуатация транспортного средства запрещена, если устройства освещения и световой сигнализации излучают красный цвет в направлении вперед или белый цвет в направлении назад (за исключением света от фонаря заднего хода и освещения государственного регистрационного знака) . Таким образом, ваше опасение беспочвенно.

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