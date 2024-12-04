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Крепкий «американец» и на миллион дешевле, чем Toyota RAV4 – в чем подвох?

«За рулем» рассказал об особенностях трансмиссии недорогого Chevrolet Equinox

Среднеразмерный передне- или полноприводный кроссовер Chevrolet Equinox попадал к нам, как правило, уже с пробегом. До 2021 года – с американского и арабского рынков, позже – и из Казахстана. Модернизация 2020 года коснулась только внешки, но зачем менять то, что хорошо работает? Equinox радует общей надежностью, а стоит в среднем на миллион дешевле Toyota RAV4. Да еще и клиренс 195 мм!

Chevrolet Equinox 2021 модельного года
Chevrolet Equinox 2021 модельного года
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Впрочем, обратить внимание есть на что – некоторые агрегаты потребуют особого ухода. В частности, в новом номере журнала «За рулем» Сергей Зиновьев особо останавливается на вариантах трансмиссии Chevrolet Equinox.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Радует отсутствие роботов и вариаторов, но нет и механики – только гидроавтоматы. С мотором 1.5 и дизелем это распространенные у нас шестиступенчатые коробки 6T40/6T45 – их применяли на всех моделях Опеля, а также Chevrolet Cruze и Orlando. Проблема пружинного диска у них решена – агрегаты дважды модернизировали. Осталась высокая термонагруженность. Отсюда рекомендация менять рабочую жидкость вдвое чаще – с интервалом 25–30 тысяч км, в том числе для профилактики перегревов.

Двигателю 2.0 положен девятиступенчатый автомат 9T50, вставший на конвейер в 2017 году одновременно с самой моделью Equinox. Ранние экземпляры страдали детскими болезнями, кои лечили в основном новыми прошивками. В целом крепкая по железу коробка, но тоже требует учащенной замены масла – каждые 30 тысяч км, иначе соленоиды зарастут грязью. Ресурс всех автоматов – около 250 тысяч км.

Полный привод у Chevrolet Equinox «паркетный», электроника автоматически подключает заднюю ось посредством многодисковой муфт, уточняет эксперт.

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Словом, по трансмиссии никакого особого подвоха нет – вполне стандартная и понятная начинка современного среднестатистического кроссовера, просто требующая внимания. А как обстоят дела с остальными узлами и агрегатами этого интересного по цене и внешне автомобиля?

Об этом читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «CHEVROLET EQUINOX III: 2017–2024», журнал «За рулем» №12 за 2024 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Количество просмотров 97504
04.12.2024 
Фото:Chevrolet и «За рулем»
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