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Первая советская спасательная машина для космических экипажей — подробности

«За рулем» рассказал об особом назначении вездехода ПЭУ‑1

В 60е годы по инициативе С.П.Королева СКБ ЗИЛа получило задание по выпуску поисковоспасательной машины с абсолютной проходимостью, которая могла бы транспортировать спускаемые аппараты космических кораблей и, при потребности, спасать экипажи. Так на свет появилась поисковоэвакуационная установка ПЭУ1.

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Машине нужно было двигаться по шоссе со скоростью до 50 км/ч, по грунту – до 30 км/ч, на воде – до 10 км/ч. Она должна была уметь взбираться на подъем в 30 градусов и двигаться по косогору в 22 градуса, преодолевать ров в 1,5 м и волну в 0,5 м при ветре до 15 м/с.

Поисково‑эвакуационная установка ПЭУ‑1
Поисково‑эвакуационная установка ПЭУ‑1

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При этом удалось соблюсти компактные габариты, необходимые для транспортировки в грузовых отсеках самолетов.

После проведения испытаний пары опытных образцов изготовили пять машин, которые были переданы в космическую службу спасения.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 847
08.12.2024 
Фото:Wikimedia
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