Первая советская спасательная машина для космических экипажей — подробности

«За рулем» рассказал об особом назначении вездехода ПЭУ‑1

В 60‑е годы по инициативе С. П. Королева СКБ ЗИЛа получило задание по выпуску поисково‑спасательной машины с абсолютной проходимостью, которая могла бы транспортировать спускаемые аппараты космических кораблей и, при потребности, спасать экипажи. Так на свет появилась поисково‑эвакуационная установка ПЭУ‑1.

Машине нужно было двигаться по шоссе со скоростью до 50 км/ч, по грунту – до 30 км/ч, на воде – до 10 км/ч. Она должна была уметь взбираться на подъем в 30 градусов и двигаться по косогору в 22 градуса, преодолевать ров в 1,5 м и волну в 0,5 м при ветре до 15 м/с.

Поисково‑эвакуационная установка ПЭУ‑1

При этом удалось соблюсти компактные габариты, необходимые для транспортировки в грузовых отсеках самолетов.

После проведения испытаний пары опытных образцов изготовили пять машин, которые были переданы в космическую службу спасения.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

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