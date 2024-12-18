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Есть вопросы к логичности знаков? Вот кому нужно их задать

Глава ГАИ рассказал, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах

Вопрос от читателя «За рулем»:

В Екатеринбурге ГАИ применяет очень хитрые знаки «Движение по полосам», совершенно не похожие на те, что нарисованы в ПДД.Есть такие, где стрелка разворачивается вправо и вниз. И не только такие. Наведите, пожалуйста, порядок.

К.В., г. Екатеринбург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Из описания не вполне понятна суть вашего недовольства, а также местоположение знаков. По всей видимости, речь идет о дорожных знаках 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе».

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Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» на таких знаках изображения и расположение стрелок должны соответствовать реальной планировке пересечения и схеме организации движения. Это дает возможность организовать движение на перекрестках со сложной конфигурацией, обеспечивая оптимальную пропускную способность и безопасность дорожного движения.

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В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения (к которым, в частности, относится установка технических средств организации дорожного движения), осуществляются федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог. Таким образом, с жалобой на нарушения в организации дорожного движения следует обращаться в соответствующий орган власти, на балансе которого находится дорога или улица. Если речь идет о городской улице, с большой долей вероятности это администрация города Екатеринбурга.

  • О том, откуда появляется не соответствующая обстановке разметка, рассказано здесь.

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«За рулем»
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Количество просмотров 29
18.12.2024 
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