Есть вопросы к логичности знаков? Вот кому нужно их задать

Глава ГАИ рассказал, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В Екатеринбурге ГАИ применяет очень хитрые знаки «Движение по полосам», совершенно не похожие на те, что нарисованы в ПДД. Есть такие, где стрелка разворачивается вправо и вниз. И не только такие. Наведите, пожалуйста, порядок.

К. В., г. Екатеринбург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Из описания не вполне понятна суть вашего недовольства, а также местоположение знаков. По всей видимости, речь идет о дорожных знаках 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе».

Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» на таких знаках изображения и расположение стрелок должны соответствовать реальной планировке пересечения и схеме организации движения . Это дает возможность организовать движение на перекрестках со сложной конфигурацией, обеспечивая оптимальную пропускную способность и безопасность дорожного движения.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения (к которым, в частности, относится установка технических средств организации дорожного движения), осуществляются федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог. Таким образом, с жалобой на нарушения в организации дорожного движения следует обращаться в соответствующий орган власти, на балансе которого находится дорога или улица . Если речь идет о городской улице, с большой долей вероятности это администрация города Екатеринбурга.

О том, откуда появляется не соответствующая обстановке разметка, рассказано здесь.