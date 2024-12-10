Прорыв АЗЛК: советский Москвич на фоне одноклассников из Европы и Японии

«За рулем» сравнил конструкции Москвича‑2141 и его именитых ровесников

Совершенно новая модель АЗЛК стала очень важным событием второй половины 1980‑х годов для всей страны. Этот автомобиль ждали давно – и его создатели, и потребители. Даже на фоне иностранных аналогов – одноклассников, дебютировавших практически одновременно с Москвичом, – советская машина конструктивно выглядела совсем неплохо. Правда, с существенными оговорками.

Москвич‑2141

Москвич‑2141 длиной 4350 мм и с колесной базой 2580 мм стал одним из самых просторных в классе. Снаряженная масса 1055 кг для столь солидного автомобиля была вполне нормальной. Помимо хэтчбека планировали делать седан Москвич‑2142. Но серийным он не стал.

Москвич-2141 построили по схеме Audi 100 – с передним приводом и продольным расположением двигателя. Москвич‑2141 должен был получить новый двигатель. Но агрегат был не готов, поэтому базовым вынужденно стал мотор ВАЗ‑2106 рабочим объемом 1,6 л (79×80 мм). При степени сжатия 8,5 карбюраторный двигатель, развивающий 77 л. с. при 5400 об/мин, был самым слабым среди аналогов. Ставили и двигатель объемом 1,5 л, мощностью 72 л. с., а позднее моторы 1,7 л, 85 л. с. и 2 л, 112 л. с.

Передняя подвеска типа McPherson – типичная для переднеприводных моделей. Задняя подвеска – зависимая балка с разнесенными пружинами и амортизаторами.

Москвич‑2141 оснащали 5‑ступенчатой механической коробкой передач. Аналогичные по конструкции коробки ставили на все аналоги, но для них предлагали и автоматы. Для Alfa Romeo 75 – трехступенчатый, для Ниссана и Volvo – четырехступенчатые. Все автомобили имели реечное рулевое управление, но только на Москвиче – без гидроусилителя.

Alfa Romeo 75

Alfa Romeo 75 немного компактней Москвича: длина – 4331 мм, колесная база – 2510 мм, но с такой же снаряженной массой – 1055 кг. Автомобиль выпускали только с кузовом седан.

Alfa Romeo 75 имел традиционную для фирмы компоновку transaxle: двигатель – спереди, коробка передач – сзади, у ведущих колес. Базовый Alfa Romeo 75 комплектовали двигателем объемом 1,6 л (78×82 мм) с двумя распредвалами, степенью сжатия 9,1 и мощностью 110 л. с. при 5800 об/мин. На Альфу 75 ставили бензиновые моторы вплоть до 3‑литрового 141‑сильного, в том числе с системой впрыска топлива, а также дизели мощностью 95 л. с. и 111 л. с.

Alfa Romeo 75 оснастили торсионной передней подвеской на поперечных рычагах. Задняя подвеска – независимая, пружинная. Итальянскую машину оснащали задними дисковыми тормозами, смещенными к дифференциалу.

Nissan Bluebird

Nissan Bluebird и его аналог Nissan Stanza по классу – прямые аналоги Москвича‑2141. Хэтчбек Bluebird длиной 4400 мм с колесной базой 2550 кг имел снаряженную массу 1100 кг. Выпускали также седан и универсал.

Переднеприводный Nissan Bluebird имел поперечно расположенный силовой агрегат. Nissan Bluebird в базе оснащали карбюраторным двигателем объемом 1,6 л (78×83,6 мм) со степенью сжатия 9,0, развивающим 81 л. с. при 5200 об/мин. В гамме были также бензиновые моторы 1,8 и 2 л мощностью до 155 л. с. со впрыском топлива, а также дизели мощностью 65 л. с. и 79 л. с.

Передняя подвеска Nissan Bluebird (Stanza) – типа McPherson. Задняя подвеска Ниссана – независимая, тогда как у Volvo и Москвича были зависимые схемы.

Volvo 440

Volvo 440 – не крупнее других: длина – 4345 мм, колесная база – 2550 мм. Он самый легкий в классе – всего 982 кг. Помимо хэтч­бека, делали седан Volvo 460 и спортивный универсал Volvo 480.

Volvo 440, как и Nissan, сделали по самой популярной для переднеприводных автомобилей схеме – с поперечным расположением мотора. Volvo серии 400 оснащали двигателями Renault. Базовый – карбюраторный, рабочим объемом 1,7 л (81×83,5 мм), со степенью сжатия 9,5 и мощностью 87 л. с. при 5700 об/мин. Ставили также бензиновые моторы с системой впрыска топлива, вплоть до 2‑литрового 112‑сильного (таким же позднее оснащали и Москвич‑21415 Святогор), а также дизель, ­развивающий 89 л. с. На автомобилях Volvo серии 400 тоже стояла подвеска McPherson.

Тормоза Москвича, Ниссана, Volvo конструктивно одинаковые: спереди – дисковые, сзади – барабанные.

Силовые приемы

Базовые моторы для такого автомобиля оказались откровенно слабы. Со временем Москвич получил более мощные двигатели. Но к тому времени российский рынок сильно изменился – не говоря уже о мировом.