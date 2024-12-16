Рынок лизинга 2025 – позитивные и негативные сценарии

Жанна Южанина, «Аренза»: Предложим в лизинг и кофемашину, и трактор, и автобус

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин узнал у Жанны Южаниной, операционного директора кампании «Аренза», специализирующейся на лизинге оборудования, почему было решено посетить эту, казалось бы, непрофильную для компании выставку.

– Жанна, так почему все-таки Comtrans?

– Компания «Аренза» на рынке уже 9 лет, и наша специализация, действительно, лизинг оборудования. Мы занимаем ведущие позиции в общепите, медицине и полиграфии. Но в 2024 году, когда маржинальность лизинга оборудования стала не так велика, мы задумались: почему упускаем такой интересный сегмент, как авто? Сегодня наша база насчитывает несколько десятков тысяч контрагентов.

С 4-го квартала 2024 года мы запустили новое направление, которое включает и автотранспорт, и спецтехнику, и начали по нему работать. Именно поэтому мы сегодня на этой выставке. Отмечу, что дилеры приняли нас очень хорошо, потому что мы пришли со своей клиентской базой, что им, как партнерам, очень интересно. Так что мы на этой выставке налаживаем контакты.

– Раз вы решили открыть новое направление, наверняка видите тренды, новые возможности для себя. Что вы думаете о развитии авторынка в 2025 году?

– Существует три сценария развития событий: базовый – это небольшое сокращение продаж (около 10%) по сравнению с текущим 2024 годом. Пессимистичный сценарий, когда сокращение объемов достигнет примерно 20%, и оптимистичный – рынок сохранится и подтвердит те же объемы, что и в текущем году. Первый сценарий мне кажется самым реалистичным, но в лизинге можно сохранить объемы 2024 года даже при снижающемся рынке продаж.

– А какие негативные факторы вы отмечаете в развитии рынка автолизинга?

– Эти факторы, наверно, знают все: во-первых, рост ключевой ставки. На сегодняшний день это 21%, а с 20 декабря, как говорят многие эксперты, она достигнет 25%.

Следующий негативный фактор – повышение ставок утильсбора, и с января очередное повышение. Далее – усложнение процедуры сертификации импортной техники.

Также к негативным моментам можно отнести то, что пик отложенного спроса был удовлетворен в 2023-2024 годах, и налоговую реформу, которая запланирована на 2025 год. Все вместе приведет к повышению налоговой нагрузки, цен на автотранспорт, его обслуживание и снизит финансовые возможности потребителя.

Но существуют и позитивные факторы, которые сгладят негативные тенденции. В первую очередь, это программы господдержки – автокредитование, льготный лизинг. Они стимулируют возможность коммерческих организаций и физлиц приобрести автотранспорт. Мы тоже заявились в этих программах и в 2025 году сможем предоставить график лизинговых платежей с учетом субсидий. Стандартно – это 10-12%, по электромобилям доходит до 35% от стоимости авто.

Также позитивный момент – бурное развитие маркетплейсов и электронной торговли. При таком развитии отрасли потребуются транспортные службы для доставки товаров. Даже при высоких ценах спрос на автомобили будет.

Следующий позитивный фактор – возвращение Lada Largus, машины вновь вышли на рынок.

– Всего одна модель, но она действительно может сильно изменить рынок. На протяжении 10 лет это был один из бестселлеров, и то, что Ларгус возвращается, в том числе и в коммерческой версии, это отличный стимул!

– Есть еще два фактора, который стоит отметить. Один – это ожидание чего-то «более плохого». И потребители, думая, что цены еще вырастут, рубль еще больше обесценится, на эмоциях сделают выбор – надо брать здесь и сейчас. Такие клиенты у нас тоже есть.

Существует еще такой момент, как обновление парка. Если ты в коммерческой деятельности используешь определенный парк, то приходит время его менять. И в 2025 году у кого-то произойдет завершение цикла эксплуатации старого парка и наступит этап приобретения нового.

– Какие планы на 2025 год у компании «Аренза»?

– Несмотря на наш новый автосегмент, мы не планируем сворачивать лизинг оборудования. Будем наращивать в нем компетенции, сотрудничать с постоянными поставщиками и предложим все услуги нашему постоянному лизингополучателю – от кофемашины до трактора, автобуса и любого легкового автомобиля для руководителей и сотрудников. Мы даже слоган придумали – «Аренза-360», то есть на 360 градусов удовлетворим потребности клиента по всем его запросам!

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