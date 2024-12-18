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Эта велосипедная деталь здорово облегчит вам жизнь: хитроумный лайфхак

Читатель «За рулем» придумал способ быстрого снятия клеммы с аккумулятора

Прислано через бот-предложку в Телеграм

Можно ли использовать велосипедные запчасти для модернизации автомобиля? Как оказалось, вполне. Бывают ситуации, когда нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора, а подходящий ключ далеко не всегда под рукой.

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Читатель «За рулем» устранил проблему в корне, приспособив к клемме эксцентриковое крепление велосипедного колеса вместо традиционного болта.

Теперь минусовую клемму можно снять легким движением руки.

Велосипедный эксцентрик в качестве зажима клеммы аккумулятора
Велосипедный эксцентрик в качестве зажима клеммы аккумулятора

Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем» мы собрали по этой ссылке. Присылайте свои советы!

  • Идеальное место под ключ для снятия клеммы аккумулятора описано тут.

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 100
18.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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