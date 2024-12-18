Эта велосипедная деталь здорово облегчит вам жизнь: хитроумный лайфхак
Читатель «За рулем» придумал способ быстрого снятия клеммы с аккумулятора
Прислано через бот-предложку в Телеграм
Можно ли использовать велосипедные запчасти для модернизации автомобиля? Как оказалось, вполне. Бывают ситуации, когда нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора, а подходящий ключ далеко не всегда под рукой.
Читатель «За рулем» устранил проблему в корне, приспособив к клемме эксцентриковое крепление велосипедного колеса вместо традиционного болта.
Теперь минусовую клемму можно снять легким движением руки.
Велосипедный эксцентрик в качестве зажима клеммы аккумулятора
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- Идеальное место под ключ для снятия клеммы аккумулятора описано тут.
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18.12.2024
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