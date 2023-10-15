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С какой клеммы правильно отсоединять АКБ: «плюс» или «масса»?

Эксперт Колодочкин рассказал, как отключить АКБ и избежать замыкания

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Какая клемма аккумулятора должна отсоединяться первой?

Планируя какой-либо ремонт автомобиля, целесообразно отсоединить обе клеммы, а лучше вообще убрать АКБ из подкапотного пространства. В любом случае первой должна отсоединяться минусовая клемма («масса»).

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Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Сначала отсоединяйте «массу». Это уменьшит шансы на случайное замыкание электроцепи при использовании металлического инструмента. Если же первым начать отсоединять «плюс», то можно случайно «закоротить» положительный контакт аккумулятора с металлическим элементом кузова или инструментом.

А вот если первой будет отсоединена минусовая клемма, то возможность «коротнуть» исключается.

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За РулемКацубо Игорь
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