С какой клеммы правильно отсоединять АКБ: «плюс» или «масса»?
Какая клемма аккумулятора должна отсоединяться первой?
Планируя какой-либо ремонт автомобиля, целесообразно отсоединить обе клеммы, а лучше вообще убрать АКБ из подкапотного пространства. В любом случае первой должна отсоединяться минусовая клемма («масса»).
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
— Сначала отсоединяйте «массу». Это уменьшит шансы на случайное замыкание электроцепи при использовании металлического инструмента. Если же первым начать отсоединять «плюс», то можно случайно «закоротить» положительный контакт аккумулятора с металлическим элементом кузова или инструментом.
А вот если первой будет отсоединена минусовая клемма, то возможность «коротнуть» исключается.
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