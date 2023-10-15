Чем отчистить клеммы АКБ автомобиля?

Эксперт «За рулем» объяснил, чем безопаснее почистить клеммы АКБ

А нужно ли вообще чистить клеммы АКБ? Конечно, да! Плохой контакт может привести к проблемному запуску и перебоям в работе двигателя или электрооборудования машины.

Но как правильно почистить клеммы аккумулятора и не навредить батарее?

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

— В прошлые времена для чистки контактов автовладельцы использовали мелкую наждачку. Однако при таком методе чистки абразив от наждачной бумаги может впиться в мягкий металл, за счет чего ухудшится соединение.

Для щадящей очистки клемм можно воспользоваться кусочком тряпки и содовым раствором.

В продаже можно найти и более брутальное приспособление. Например, такое, как на фото внизу.

Вот такой инструмент отлично подойдет для очистки клемм АКБ.