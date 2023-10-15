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Как заменить клемму аккумулятора (инструкция)

Эксперт рассказал о последовательности действий при замене клемм АКБ

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Если родные клеммы АКБ износились и не поддаются затяжке и чистке, то выход один ― заменить их на новые.

Не знаете, какую клемму выбрать на замену? Вам в помощь наша экспертиза различных клемм для АКБ.

А вот как их правильно установить, расскажут эксперты «За рулем».

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Замена клеммы аккумулятора автомобиля

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

Для удаления старой клеммы ее нужно срезать. Затем с небольшого отрезка провода удаляется изоляция. При обнаружении на жилах провода следов окисления их нужно зачистить. Если имеется мощный паяльник, то лучше всего очищенный от изоляции провод залудить оловом. После этого конец провода зажимается в новой клемме.

Если же на конце провода установлена кольцевая клемма, то ее нужно соединить с новым наконечником.

В случае выявления на клеммном проводе сильных повреждений его следует заменить на новый.

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