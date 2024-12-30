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Сын иногда возит меня в моей машине — на кого оформлять ОСАГО?

Глава ГАИ разъяснил особенности и сферу влияния полиса ОСАГО

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Сын недавно получил права. Из-за нулевого стажа страховка на него стоит дорого. Могу ли я сажать его за руль своей машины в моем присутствии? Полис оформлен на меня.

СергейМ., г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС» обязанность застраховать свою гражданскую ответственность распространяется на всех владельцев транспортных средств, к которым, в частности, относятся лица, управляющие транспортным средством на любом законном основании. Ответственность указанных лиц может быть застрахована другими лицами.

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Таким образом, вне зависимости от того, присутствует в транспортном средстве его собственник или нет, водитель должен иметь при себе полис ОСАГО, оформленный на его имя, либо полис, в котором он указан в качестве лица, допущенного к управлению данным транспортным средством, либо полис без ограничения количества водителей, допущенных к управлению данным транспортным средством.

  • О том, как нужно действовать сразу после ДТП в различных ситуациях, рассказано здесь.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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«За рулем»
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 54
30.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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