Вот как можно улучшить проходимость любого транспорта — опыт военных

«За рулем» объяснил, почему российским войскам не страшно отсутствие дорог

Армейские соединения должны следовать приказу и появляться в запланированной географической точке, невзирая на качество дорог, а то и их полное отсутствие.

Но нередко по пути следования соединений попадаются скользкие, вязкие, полужидкие субстанции, непроходимые даже для танков. Что уж говорить о колесной технике.

Вот тут и вступают в действие специфические машины инженерных войск. Одна из них — многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог. Сокращенно — КРВД.

Металлическая лента

Переправа с неподготовленным берегом, обледенелые подъемы, труднопроходимые и заболоченные участки, песок с водой, оказывается, можно преодолеть без капитальных и, главное, долгих земляных работ. Для этого создан комплекс КРВД, в котором реализована идея доставки участка дороги в нужное место.

Носителем КРВД стал КАМАЗ-63501. Укладка дороги происходит при подаче задним ходом. Грузовик своей массой прижимает полотно к грунту.

Физически такое возимое полотно разработки компании ТехПромИмпорт представляет собой металлическую ленту из сочлененных профилей с полимерным покрытием длиной 50 метров и шириной 4,6 метра. Ее транспортируют намотанной на барабан.

Развертывание и свертывание временной дороги занимает всего пять минут. Процесс автоматизирован. Барабан с лентой переводится из транспортного положения в рабочее с помощью электродвигателя и пульта дистанционного управления.

Металлическая дорога рассчитана на колесные машины с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничную технику массой до 60 тонн.

Возимая дорога напоминает гусеницу и создана из отдельных звеньев. Материал полотна — алюминиевый сплав, масса пятидесятиметрового рулона — около 8 тонн.

Ресурс под траками

В итоге получается, что металлическая лента под колесами или гусеницами — это твердое покрытие с низким давлением на грунт под нагрузкой. При прокладке по болоту первого и второго типов (заполненные торфом устойчивой или неустойчивой консистенции) возимая дорога превращается в своеобразную гать и позволяет преодолеть глубины до двух метров.

В отличие от мягких шин, грунтозацепы гусеничных траков изнашивают покрытие. Отсюда вопрос: что у ленты с ресурсом? Временная дорога комплекса КВРД обеспечивает не менее 160 проходов гусеничной техники.

Носителем комплекса КРВД является грузовое шасси КАМАЗ-63501 колесной формулы 8×8. Автомобиль оснащен двенадцатилитровой дизельной V-образной «восьмеркой» КАМАЗ-740 с турбонаддувом мощностью 360-400 л.с.

Коробка передач — 16-ступенчатая механическая, раздаточная коробка — двухступенчатая с электро-пневматическим управлением.

Дорожный просвет автомобиля составляет 390 мм, а максимальная скорость – 95 км/ч.

Вот так, недорого, эффективно и оперативно, российские военные могут превратить любую непроходимую местность почти в шоссе.

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