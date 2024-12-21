Новый родстер Крым – каким будет спорткар на агрегатах ВАЗа

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана весной 2025 г. покажут Крым 3-го поколения

Двухместный спорткар родстер Крым – один из проектов МГТУ имени Н. Э. Баумана. Мы следим за постройкой Крыма третьего поколения и решили прогуляться по лабораториям прославленного университета, чтобы понять, как здесь растят инженеров автомобильной промышленности и чем будущие конструкторы заняты сейчас.

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана Понять, сколько иногородних и иностранных студентов учится в Бауманке, можно по масштабам общежития.

Родстер для всех

Нам уже доводилось ездить на первых двух прототипах родстера Крым, созданных студенческими коллективами. Суть проекта остается неизменной. Используя вазовские агрегаты и элементы ходовой части, создается двухместный спортивный автомобиль с двигателем в базе и задним приводом.

Выбор агрегатной базы вполне объясним – невысокая стоимость и доступность. А сейчас с заводом есть договоренность о поставке до 1500 комплектов агрегатов в год.

Да и базовые характеристики шестнадцатиклапанного двигателя 1.6 неплохие – 106 л. с. для автомобильчика массой меньше тонны вполне хватает.

Родстер Крым второго поколения мы тестировали пять лет назад.

Первые два варианта Крыма имели в основе пространственную раму с трубами круглого сечения. Несущей системой третьего поколения станет листовая конструкция, напоминающая металлический монокок. Кузов тоже изменится – вместо привычного уже родстера это будет автомобиль с жесткой крышей. Купе! Третий Крым должен быть готов к весне – и мы обязательно на нем проедемся.

Но Крым – это не только и не столько сама машина. Крым является ключевым элементом в межвузовской кооперации. Элементы проекта доступны другим высшим учебным заведениям, с которыми сотрудничает Бауманка. Называется это партнерство Межвузовской студенческой технологической корпорацией (МСИТК). Университетов‑партнеров набирается уже несколько десятков! Причем не только в России, но и за рубежом – в Беларуси, Узбекистане и Таджикистане.

Третья итерация спорткара Крым будет иметь кузов купе. У продвинутых версий будет автоматическая складная жесткая крыша.

Университеты получают некий полуфабрикат – проект несущей системы (рамы) автомобиля. И на его основе создают свой вариант спортивного автомобиля.

Причем далеко не все сохраняют базовую силовую установку Лады. В Ярославле уже создан проект Крыма с гибридной схемой. Полностью электрический вариант тоже имеется – тут отличились ребята из Барнаула. А в Севастополе разработали пневмоподвеску. Таким образом получается шикарная база для взросления молодого инженера.

Программа на двигатели

Основная сложность – в программном обеспечении, с помощью которого можно создавать сложные инженерные модели с расчетом всего необходимого. Сейчас вся разработка ведется в программе моделирования Siemens NX. Но рано или поздно обновлять иностранный софт станет невозможно, так что переход на отечественное ПО необходим. В первую очередь это продукция Аскон и T‑Flex. Планируется создание инженерных систем данных в рамках межвузовского бюро молодежи.

Формула Студент стала отличной базой для выращивания будущих инженеров. Особенно перспективным выглядит беспилотное направление: болид BRT-8D в пилоте не нуждается!

С моторно-стендовым оборудованием проблем нет. В научно-образовательном центре МГТУ расположились отличные лаборатории для испытания двигателей и их компонентов. Вот, например, два моторных стенда, позволяющие работать с моторами мощностью до 2000 л. с. Они дают возможность снимать огромное число бесценных данных, в том числе и давление газов в цилиндре в любой момент хода поршня и проводить комплексный газовый анализ. Также есть стенды для испытания и разработки дизельной топливной аппаратуры.

Электрическая система болида использует готовые комплектующие – в первую очередь электромотор и батарею. Софт создается студентами самостоятельно.

Автономность движения обеспечивается лидарами и камерами.

Неудивительно, что в стенах МГТУ создаются интереснейшие проекты, связанные с силовыми установками. В той же третьей итерации Крыма планируется использовать вазовский 16‑клапанный двигатель с наддувом – и вместо стандартных 106 сил на выходе будет около двухсот. Прототип уже готов и сейчас проходит доводочные испытания.

Но одним Крымом дело не ограничивается. Завершаются работы по разработке вертикального лодочного двигателя на базе вазовского блока цилиндров. Также в работе проект оригинального двухтактного моторчика мощностью 5 л. с.

Формула успеха

Для проекта Формула Студент разрабатывать свой двигатель не нужно, благо есть отличные готовые мотоциклетные силовые установки, удовлетворяющие требованиям регламента. Тем более, что направление болидов с бензиновым двигателем в этом студенческом конкурсе далеко не единственное. Куда интереснее создавать электрические болиды, в том числе и с автономным движением.

Моторные стенды SuperFlow (США) позволяют испытывать двигатели мощностью до 2000 л. с. с частотой вращения свыше 15 000 об/мин.

Тут особенно высока актуальность подготовки самих инженеров. Многие студенты, прошедшие школу постройки автономного болида для Формулы Студент, находят себя в проектах беспилотных автомобилей в Яндексе и Сбере. В целом же, в Формуле задействовано больше всего молодых умов – до восьмидесяти человек. Это объясняется и тем, что тут участвуют и студенты младших курсов.

Стенды для испытания топливной аппаратуры используются как в учебных целях, так и при создании реальных проектов двигателей.

В проекте Крым внутри МГТУ сотрудников примерно в пять раз меньше. Но и контингент совсем иной – в основном выпускники и аспиранты.

Столько же специалистов в конструкторском бюро, где ведется работа над несколькими проектами, включая многоцелевое багги с использованием агрегатов трансмиссии полноприводного Соболя Бизнес.

Один из свежих проектов – вертикальный лодочный двигатель на базе вазовского блока цилиндров. Основная работа связана с созданием новых систем впуска и выпуска, а также системы смазки.

Еще один любопытный проект, над которым работают будущие инженеры, – малый коммунальный автомобиль на электрической тяге. Разработка ведется в стенах университета, а постройка прототипа – на технологической площадке МСИТК под Орехово‑Зуево. Кроме того, там создается оснастка для изготовления пластиковых элементов и оборудование для производства композитных деталей и компонентов.

В МГТУ можно испытывать и двигатель в составе автомобиля. Вместо ведущих колес устанавливаются тормозные стенды, обеспечивающие нагрузку.

Теория и практика

Иными словами, если хочется изучать автомобили и двигатели не только на практике, то МГТУ имени Н. Э. Баумана сполна удовлетворит это желание. Оснащение и возможности университета впечатляют.

Не важно, речь о коммерческой технике, доработке двигателей, постройке гоночного болида или спорткара – интересные проекты найдутся для всех. А подкреплять теоретические знания реальным проектированием – бесценно. Такие молодые специалисты всегда будут нарасхват!