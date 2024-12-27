Самый спорный внедорожник СССР – тест-драйв спустя полвека

ЛуАЗ‑969А – противоречивый и неповторимый.

Езда по полям и лесным проселкам на этой машине сродни игре. Мотор оглушительно стрекочет и постоянно норовит перегреться. Гремит всё, что неплотно пригнано. Чтобы не слететь с узенького сидения, на ухабах надо покрепче держаться за руль. Однако скачки и прыжки, к которым ЛуАЗ относится с юношеским азартом, вызывают у меня улыбку.

Но ведь я просто катаюсь в свое удовольствие. А кто-то использовал такую машину как повседневный транспорт – и в этом случае ощущения от автомобиля были, конечно, несколько другими.

Начальная военная подготовка

Это ж надо! Десятилетие проектировать компактный полноприводный внедорожник, чтобы выпустить его… переднеприводным! Похоже на анекдот, но это вполне реальная история. Автомобиль конструировали в НАМИ с середины 50‑х годов, потом к этому делу подключили Запорожский автомобильный завод, поскольку по узлам и агрегатам внедорожник максимально унифицировали с ЗАЗ‑965.

В первую очередь занимались так называемым транспортером переднего края (ТПК), предназначенным для армии. И такую машину – ЛуАЗ‑967 – сделали.

Однако досталось и гражданским, причем мирный ЛуАЗ пошел в производство гораздо раньше военного – в 1966 году. Но – переднеприводным и под именем ЛуАЗ‑969В (временный). Луцкий машиностроительный завод, занимавшийся прежде рефрижераторными установками, совсем не был готов к производству сложных узлов полноприводной трансмиссии.

Набор приборов – полноценный, но подсветка – наружная. Многие элементы ЛуАЗа заимствовали от Запорожца.

Интерьер сельского внедорожника – яркий пример спартанской ­стилистики.

Как и было принято на внедорожниках, к услугам водителя – табличка с алгоритмом переключений.

ЛуАЗ‑969В стал первым в СССР серийным переднеприводным автомобилем, но одновременно – историческим и инженерным курьезом. Время временной версии кончилось лишь в 1971 году, когда завод сделал уже около 7,5 тысяч моноприводных машин. Тогда начали выпуск полноценного, с полным приводом, ЛуАЗ‑969 – правда, пока еще с мотором объемом 0,9 л и мощностью 30 л. с.

В 1975 году машину модернизировали, и она получила имя ЛуАЗ‑969А. Именно с таким автомобилем мне и посчастливилось пообщаться тет-а‑тет.

ПОПЛЫЛИ Близкий родственник нашего героя – плавающий транспортер переднего края ЛуАЗ‑967М. В серию автомобиль запустили в 1975 году с двигателем V4 рабочим объемом 1,2 л мощностью 37 л. с. Максимальная скорость – 75 км/ч, на плаву – 3–4 км/ч.

Печки-лавочки

Именно в 1977 году, когда из ворот Луцкого завода выехал этот автомобиль, на советские экраны вышел детский фильм режиссера Тамары Лисициан «Волшебный голос Джельсомино». В картине, снятой по книге Джанни Родари, полицейские в Стране Лжецов катаются по городской площади на таких же, причем даже и точно такого же рыжего цвета, ЛуАЗах.

Думаю, не все зрители тогда знали, что это за диковинные машинки. К слову, в тот год завод построил чуть больше 8,5 тысяч машин. А в первые годы производства луцкие внедорожники продавали только в европейской части России, в Беларуси, Украине и Молдавии – ведь завод был не в состоянии обеспечить всю страну запасными частями.

Мелитопольский мотор воздушного охлаждения стоит спереди, продольно. У ЛуАЗ‑969А двухконтурная тормозная система. Третий бачок – привода сцепления.

Но у тех, кто знакомился с этим автомобильчиком близко, было немало поводов для удивления. Под капотом угловатого кузова, нарисованного с помощью линейки и угольника, стоит знакомый запорожский воздушного охлаждения двигатель V4. Только здесь он установлен спереди, да еще и развернут на 180 градусов. Коробка передач, соответственно, тоже расположена задом наперед, и передачи (как и на части Запорожцев) включаются зеркально: первая – влево и на себя.

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