Настоящий «японец» — рассказываем, как купить премиум с надежным мотором!

Эксперт «За рулем» рассказал, какие двигатели Infiniti QX70 наиболее надежны

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев подробно разбирает сильные и слабые стороны Infiniti QX70, изначально известного как Infiniti FX.

Среднеразмерный японский кроссовер на полном приводе, с клиренсом 180-190 мм и интересной внешностью – многие присматриваются к этим машинам на вторичном рынке. Зиновьев рассказывает про многие тонкости – в частности про моторы.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях. С 2008 года модель выпускали под именем Infiniti FX, в 2011 провели фейслифтинг, а в 2013-м переименовали в QX70 – без каких-либо иных изменений, подгоняя весь модельный ряд под единый нейминг. Мотор 5.0 для нашего рынка при этом исчез.

А свыше половины машин на нашем рынке – с атмосферниками V6 3.5 (305 л. с.) и 3.7 (333 л. с.). Младший применяли до 2010 года. По конструкции и характеру они схожи. Цепь привода ГРМ ходит свыше 250 тысяч км, в целом моторы – до 400 тысяч км, хоть и алюминиевые. Оба очень надежные.

В целом машины весьма надежные, беспокоят владельцев лишь мелочи вроде примерзающих дверных замков

Разумеется, не обошлось без слабых мест, отмечает эксперт. Среди главных – высокий расход масла и «картонные» прокладки масляных каналов. После 120 тысяч км их нередко вышибает, уровень масла контролируется только щупом, а масляное голодание приводит к задирам, пишет Зиновьев.

Впрочем, с другими двигателями этой модели тоже хватает «возрастных» нюансов, как и с автомобилем в целом. Если присматриваетесь к этому «финику», в целом очень надежному, январский номер журнала «За рулем» поможет вам проскочить все подводные камни при выборе конкретного экземпляра.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «INFINITI FX/QX70: 2008–2017» Сергея Зиновьева, журнал «За рулем» №01 за 2025 год.

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