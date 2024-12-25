Китайские автомобили и русский мороз — кто кого

Эксперт Колодочкин: Не так страшен «китаец» на морозе, как нас пугают

Есть такая привычка – обвинять иностранную технику в ее неумении или нежелании нормально работать в зимних условиях. Лет 30 назад подобные обвинения сыпались на все иномарки. А сегодня, поскольку термины «иномарка» и «китаец» стали почти синонимами (из-за практически безальтернативности выбора), за все автомобильные капризы на морозе отдуваются именно китайские машины. То есть, сегодня китайские марки и модели превалируют на рынке, а потому и отзывов по их поведению больше, в том числе и негативных.

Что ломается у китайских машин на морозе

Социальные сети переполнены информацией. Среди популярных – сообщение о том, как у китайского кроссовера Changan CS55 отвалилась на морозе педаль газа, когда его владелица хотела просто поправить коврик… И тут же идут провокационные вопросы: если бы это была педаль тормоза, а дело было бы в движении – что тогда?

Негатив подгружается в ленты исправно. На кроссовере Chery при 10-градусном морозе захрипела аудиосистема. У владельцев Geely Tugella проявляются проблемы с бесключевым доступом. На Haval плохо работают печки. У бренда Exeed на морозе возникают проблемы с климат-контролем. При этом после прогрева автомобиля дефекты самоустраняются.

Самый капризный характер демонстрируют жидкокристаллические экраны. У современных китайских автомобилей, как правило, сенсорные комбинация приборов и экран мультимедиа, который представляет собой подобие интерактивного «телевизора», управляющего всем, чем только можно. Соответственно, если такой «телевизор» начинает на морозе глючить, то про поездку приходится забыть: даже спидометр окажется недоступным.

Но управление с экрана и в теплую погоду преподносит неприятные сюрпризы: коллеги недавно рассказывали о том, как на тестовой машине за ночь разрядилась АКБ. Виноватой оказалась запрограммированная функция «Приветствие», активизирующая габаритное освещение, включение которой не заметили днем и не отменили.

На некоторых китайских автомобилях упомянутый экран на морозе вдруг начинал передразнивать Шарикова из «Собачьего сердца» – помните его «Абырвалг» вместо «Главрыба»? Примерно таким же образом электронные табло неожиданно начинали писать сообщения в обратном порядке. Самое главное, что завести при этом машину было уже невозможно.

Другая массовая неприятность связана с микроклиматом в салоне. Климат-контроль часто живет своей жизнью, вследствие чего внезапно может стать нестерпимо жарко или, напротив, очень холодно. Кроме того, наличие больших панорамных люков (порой без шторок) само по себе выхолаживает салон.

Не во всех моделях есть обогреватели сидений, стекол и рулевых колес. Сервисмены отмечают, что антикоррозионная устойчивость во многих моделях слабая: нет сплошной оцинковки кузова. А электропроводка и разъемы зачастую не имеют достаточной защиты от воздействия реагентов.

Самая банальная неисправность на морозе – отказ заводиться при температурах -30°С и ниже. Сюда же можно добавить, что при этом на многих китайских машинах топливные насосы сильно жужжат, плохо качают топливо или вовсе выходят из строя.

Так ли все страшно?

Тут мнения расходятся. Многие испытатели полагают, что в Китае не проверяют машины на морозоустойчивость, поскольку у них, в среднем, довольно тепло. Но это неверно. На севере страны зима длится с декабря до марта, и она очень холодная. Температура воздуха может опуститься ниже сорока градусов. К тому же в дорогом сегменте автомобилей особых проблем с морозоустойчивостью, в общем-то, не наблюдается.

Уверенной статистики насчет зимних китайских капризов ни у кого нет. Эти машины, конечно же, ломаются, но не чаще других. Замки дверей и багажников, приводы зеркал и т.п. могут работать со сбоями у всех, равно как и аккумуляторные батареи. Однако подобные проблемы в недавние времена сопутствовали автомобилям всех марок в возрасте до 2-3 лет.

По мере старения большее значение обычно имеет не «национальность» автомобиля, а его состояние и ухоженность. Единственное, чем сегодня отличаются именно китайские машины, так это капризным поведением сенсорных экранов. Эта техника по определению не любит морозов. Однако и тут нужно помнить, что современные европейские или корейские автомобили также обзавелись подобными экранами со всеми их проблемами. Просто, по известным причинам, на нашем нынешнем рынке их сегодня почти нет.

Эксперт объяснил, почему ржавеют новые моторы китайских автомобилей Changan.