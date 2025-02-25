Как объехать трамвай правильно и не лишиться прав
Есть три варианта продолжить движение, если дорогу вдруг перекрыл трамвай, но только один из них верный.
Водитель легкового автомобиля объезжает остановившийся перед трамвайной остановкой грузовик и обнаруживает, что на самой остановке стоит трамвай. В каком из показанных направлений не запрещено продолжить движение водителю легкового автомобиля?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
13 февраляВ каком из показанных направлений не запрещено продолжить движение водителю легкового автомобиля?
25.02.2025
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