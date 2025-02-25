Как объехать трамвай правильно и не лишиться прав

Есть три варианта продолжить движение, если дорогу вдруг перекрыл трамвай, но только один из них верный.

В каком из показанных направлений не запрещено продолжить движение водителю легкового автомобиля? 1. А 2. А или Б 3. В 4. Ни в одном Проголосовать