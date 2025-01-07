Как будем ездить в 2025 году

С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо выросли на 13,5-16%

Новые цены на топливо

Прошлым летом пересмотрели индексацию акцизов на автомобильное топливо. Для 2025 года вместо стандартных 4% установили 4,7%, однако в октябре всё еще раз поменялось. Госдума одобрила новый закон, и он уже вступил в силу.

В общем, с 1 января акцизные ставки на бензин выросли на 13,5%, на дизтопливо – на 16%. Несложно понять, как это отразится на розничных ценах. Доля акциза в стоимости топлива составляла порядка 37% при декабрьской оптовой цене АИ‑95 в районе 41,5 тысяч рублей за тонну.

Дополнительно вырученные средства направят на финансирование дорожного строительства.

Новые дороги

Самое ожидаемое событие – открытие 275‑километрового участка Дюртюли-Ачит на строящейся магистрали М‑12 «Восток». Сроки сместились, ввод участка в строй теперь запланирован на июнь.

Магистраль, к сожалению, платная. В декабре проезд легковушки от Москвы до Казани стоил 4948 рублей. От Казани до Екатеринбурга расстояние по М‑12 тоже около 800 км.

Бесплатных дорог такого масштаба у нас не строили давно – с момента пуска магистрали Амур в 2004 году.

Как бы там ни было, едем дальше в Новом году!