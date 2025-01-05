Вместо такси — бомбилы на дорогах?

Эксперт «За рулем»: закон о такси вынудил многих таксистов работать нелегально

С 1 сентября 2024 года вступил в силу новый закон, который обязывает всех таксистов оформлять обязательное страхование ответственности перевозчика (ОСГОП). Это нововведение должно помочь сделать работу такси более упорядоченной.

До этого сфера такси функционировала относительно стабильно, но часто не хватало прозрачности, что стало одной из причин изменений.

Цели этого закона благие – обеспечить большую безопасность для пассажиров, повысить ответственность агрегаторов такси, а также снизить риски, связанные с передачей заказов нелегальным и неквалифицированным перевозчикам. Кроме того, введение обязательного страхования должно улучшить контроль за работой таксистов и агрегаторов, а также помочь увеличить налоговые поступления в бюджет.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Результат, видимый невооруженным глазом, – бешеный рост стоимости поездок.

По данным Росстата, за год (с 1 сентября по 1 сентября) километр пути подорожал на 24% – до 45 рублей (в среднем по стране). Затем каждый месяц цена продолжала расти ещё на 3-4%, и конца этому пока не видно.

Попутно вдвое возросло среднее время ожидания такси.

Появилась еще одна проблема: таксисты массово стали перемещаться в «серую зону»: наблюдается рост использования соцсетей и мессенджеров (например, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте) для поиска клиентов, что позволяет водителям обходить посредников (таксопарки, агрегаторы) и напрямую договариваться с пассажирами.

Подробнее об этих и других проблемах в сфере такси автор читайте в январском номере «За рулем» – уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Возвращение бомбилы» Сергея Зиновьева, опубликованной в журнале «За рулем» № 1/2025.

«За рулем» можно смотреть на YouTube