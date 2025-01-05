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Вместо такси — бомбилы на дорогах?

Эксперт «За рулем»: закон о такси вынудил многих таксистов работать нелегально

С 1 сентября 2024 года вступил в силу новый закон, который обязывает всех таксистов оформлять обязательное страхование ответственности перевозчика (ОСГОП). Это нововведение должно помочь сделать работу такси более упорядоченной.

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До этого сфера такси функционировала относительно стабильно, но часто не хватало прозрачности, что стало одной из причин изменений.

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Цели этого закона благие – обеспечить большую безопасность для пассажиров, повысить ответственность агрегаторов такси, а также снизить риски, связанные с передачей заказов нелегальным и неквалифицированным перевозчикам. Кроме того, введение обязательного страхования должно улучшить контроль за работой таксистов и агрегаторов, а также помочь увеличить налоговые поступления в бюджет.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Результат, видимый невооруженным глазом, – бешеный рост стоимости поездок.

По данным Росстата, за год (с 1 сентября по 1 сентября) километр пути подорожал на 24% – до 45 рублей (в среднем по стране). Затем каждый месяц цена продолжала расти ещё на 3-4%, и конца этому пока не видно.

Попутно вдвое возросло среднее время ожидания такси.

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Появилась еще одна проблема: таксисты массово стали перемещаться в «серую зону»: наблюдается рост использования соцсетей и мессенджеров (например, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте) для поиска клиентов, что позволяет водителям обходить посредников (таксопарки, агрегаторы) и напрямую договариваться с пассажирами.

Подробнее об этих и других проблемах в сфере такси автор читайте в январском номере «За рулем» – уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Возвращение бомбилы» Сергея Зиновьева, опубликованной в журнале «За рулем» № 1/2025.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 77
05.01.2025 
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