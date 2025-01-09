Турбо, робот, полный привод — популярная марка везет в Россию третью модель

Кроссовер Omoda C7 появится в продаже в РФ в начале 2025 года

Огромный 15‑дюймовый экран, который можно сдвинуть вправо к переднему пассажиру, – главная особенность кроссовера Omoda C7, который появится в России в начале 2025 года.

Правда, официальных изображений интерьера в российской спецификации пока нет – как и цен.

Omoda C7

Известно, что в длину С7 имеет 4660 мм, в ширину – 1875 мм, в высоту – 1670 мм. Из родственных кроссоверов концерна Chery, который и вывел на экспортные рынки марку Omoda, по габаритам С7 оказывается между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8. Однако анонсированная колесная база 2720 мм даже больше, чем у «восьмерки» – точно такую же базу имеет Jetour Dashing, еще один родственник.

Предложат как передне-, так и полноприводные версии. Обе – с турбомотором 1.5 (150 л. с., 275 Н·м) и семиступенчатым роботом. Заявленный дорожный просвет моноприводной Омоды – 182 мм, полноприводной – 175 мм. Обещано шасси, ориентированное на более быстрые отклики на руль, и «тормоза по проводам». Планируются дорожные испытания в России в объеме 30 тысяч км.

Продажи у марки Omoda идут в России хорошо: всего с двумя моделями С5 и S5 она держится на седьмом месте в рейтинге. Однако в ноябре 2024 года, по сравнению с годом ранее, по данным Автостата, поставлено на учет на 30% меньше машин. Кроссовер С7 должен помочь вернуть бренду рыночные позиции.

Детали длительного теста кроссоверов Omoda C5 AWD 2023 года выпуска тут.