Популярный недорогой кроссовер получит полный привод: подробности

«За рулем» раскрыл характеристики полноприводной модификации Jetour Dashing

В конце декабря один из самых продаваемых кроссоверов марки Jetour – Dashing – получит долгожданный полный привод.

Цены пока не объявлены, но нам удалось узнать некоторые подробности новинки.

Jetour Dashing

Вслед за многими соплатформенниками, например Chery Tiggo 7 Pro Max, полноприводный Dashing будет приводиться в движение турбомотором 1.6 SQRF4J16. Однако настроен двигатель будет аналогично кроссоверу Jaecoo J7: на 186 л. с. мощности и 375 Н·м крутящего момента. А вместо 7-ступенчатого робота применят 8-ступенчатый гидромеханический автомат 830AHA. Будучи на 90 мм длиннее J7, а значит, и чуть тяжелее, Dashing 4×4 будет показывать время разгона до «сотни» в 9 c небольшим секунд (для J7 заявлено 9,0 с). Мотор просит бензин АИ-95.

Jetour Dashing

Попутно Jetour Dashing также приобретет противотуманные фары, встроенный видеорегистратор, газовые пружины капота, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, аудиосистему Sony и долгожданные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay. Выглядит впечатляюще: для большинства российских автомобилистов всё это важно.

Спектр выбора режимов движения расширится до шести: Эконом, Комфорт, Спорт, Грязь, Off-road, Снег.

Появится и новая комплектация Sport, включающая в себя 20‑дюймовые колеса, кресло переднего пассажира с памятью положений и массажем, сдвоенные и разнесенные по сторонам выхлопные патрубки, а также тормозные суппорты зеленого цвета.

Сегодня из пяти моделей марки Jetour поспорить по популярности с Дэшингом может разве что брутальный Т2, у которого полный привод есть в «базе». Не исключено, что новое предложение изменит картину в пользу более доступной модели Dashing.

В России Jetour обзавелся уже более чем 150 дилерами. Основная гарантия на все модели – 3 года или 100 тысяч км пробега, предлагается и дополнительная техническая поддержка еще на 2 года или 50 тысяч км.

Насколько сложен в обслуживании кроссовер Jetour Dashing, рассказано здесь.

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