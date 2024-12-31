Подстава на парковке — популярный развод у торговых центров

«За рулем» рассказал, как разобраться с мошенниками, разыгравшими ДТП на стоянке

В пятерку самых популярных схем развода на дорогах входят требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (с эти столкнулись 45% опрошенных страховой компании «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод») и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (это знакомо 29% автомобилистов).

Чаще всего злоумышленники промышляют у крупных торговых центров. Машин много, места мало, видимость ограниченная и по видео с камер ТЦ ничего не понять – почти идеальная «среда обитания».

К припаркованному автомобилю могут специально подогнать уже помятую машину, а могут намеренно начать парковаться очень близко к вашему автомобилю, чтобы затем обвинить вас в повреждении их машины. Даже если жертва осознает, что она никого не притерла и это все – разводка, уезжать с парковки чревато проблемами с законом.

За оставление места ДТП (пускай даже инсценированного) по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ грозит лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

Что делать. По возможности паркуйтесь под парковочными или городскими камерами. Если встреча с мошенниками уже случилась, вызовите полицию и оставайтесь на месте до ее приезда. Не теряйте время даром – займитесь поиском свидетелей и посмотрите, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения. Попросите инспектора приобщить записи этих камер к делу.

Если вы видите, что мошенники решили идти до конца, готовьтесь защищать свою правоту в суде. Для этих целей лучше нанять адвоката, поскольку, скорее всего, у таких «дельцов» есть подставные свидетели или даже страховщики.

Если верить исследованию, упомянутому в начале статьи, большинству россиян все же удается выпутаться из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причиненный ущерб (87%). Каждому третьему (31%) в этом помогает видеорегистратор и камеры, расставленные в слепых зонах. Каждый пятый (22%) считает, что смог убедить мошенников, что ущерб не был нанесен, так как на машине отсутствовали царапины от столкновения. При этом 16% были спасены благодаря вызову сотрудников ГАИ, а 7% – благодаря звонку страховому агенту. И только 6% отмечают, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.

Вывод. Не пренебрегайте покупкой видеорегистратора, а при первых же подозрениях на развод сразу вызывайте полицию и ни в коем случае не переводите мошенникам никакие суммы денег – даже символические. Чем меньше мы будем «подкармливать» мошенников, тем скорее они станут «вымирающим видом».

«За рулем» объяснил, какой ошибкой на круговом движении пользуются подставщики.