Всезнайки, шутники, «выпивохи»… — а что делаете вы при встрече с инспектором ГАИ?

«За рулем» перечислил 8 ошибок водителей, которые они чаще всего совершают при общении с работниками ДПС.

Всем водителям неизбежно приходится общаться с сотрудниками ГАИ. Бояться и волноваться при этом не стоит, иначе необдуманные поступки и слова могут спровоцировать даже проверку на трезвость.

Интересная традиция. На Кавказе и в Средней Азии с инспекторами принято здороваться за руку. И даже если представитель власти собирается вас штрафовать, вначале он обязательно протянет вам руку. Те водители, которые впервые сталкиваются с подобной традицией, немало удивляются.

В остальной России инспекторы ДПС не склонны к такому приветствую, и вот как следует себя вести, чтобы не задерживать простую проверку документов или оформление штрафа и не навредить себе.

Перечислим 8 главных ошибок при общении с работниками ГАИ.

1. Не просят выйти ― сидите в машине

Инспектор ГАИ вправе просить выйти вас из машины, если возникла необходимость в проведении досмотра или осмотра груза, а также самого ТС, для личного досмотра водителя, сверки номеров, для устранения технической неисправности или проверки водителя на признаки алкогольного опьянения.

Однако самому выскакивать из-за руля сразу после остановки не обязательно. Пункт 48 Административного регламента указывает на то, что водитель должен дождаться, когда инспектор к нему подойдет. Общение допускается через опущенное стекло водительской двери.

Если водитель сам выбегает навстречу и начинает заговаривать с инспектором, это вызывает подозрения. Таких водителей, наоборот, проверяют более тщательно.

2. Не оправдывайтесь

Если уверены, что нарушили ПДД, то стоит сразу это признать: отвлекся, не увидел знак. Но ни в коем случае не заискивайте перед инспектором и не просите прощения.

В то же время свидетельствовать против себя, согласно п. 1 ст. 51 Конституции РФ, вы также не обязаны.

Не спешите сразу сдаваться. Еще неизвестно, по какой причине вас остановил инспектор. Возможно, он и не заметил вашего нарушения Правил. Послушайте сначала, о чем пойдет речь.

3. Не предлагайте и не соглашайтесь на взятку

Чтобы избежать соблазна откупиться от составления протокола, следует помнить, что согласно статье 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

К тому же служебная машина и сам инспектор могут быть «заряжены» скрытой спецтехникой, производящей аудио- и видеофиксацию. А рядом скрытно за ситуацией могут наблюдать свидетели.

Даже если сам инспектор будет уверять вас, что никто ни о чем не узнает, настаивайте на решении вопроса в рамках закона и составлении протокола.

4. Не соглашайтесь с предъявленным нарушением, если не нарушили ПДД

Исключать человеческий фактор нельзя ни при каких обстоятельствах. И сотрудники ГАИ в этом плане – не исключение. Однако некоторые из них могут целенаправленно фальсифицировать нарушение.

Если вы уверены в своей невиновности, то в протоколе так и запишите: с постановлением инспектора не согласен, готов предоставить доказательства. Для этого вполне подойдет запись с видеорегистратора, на которой отображен участок дороги, где вас остановили.

Даже если штраф незначительный и для вас проще его заплатить, стоит придать это дело огласке. Добропорядочные сотрудники ГАИ вам только спасибо скажут за это.