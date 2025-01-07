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Чем проверка на трезвость на дороге отличается от проверки в больнице

«За рулем» объяснил, зачем водителю следует настаивать на медосвидетельствовании, если проверка на месте показала, что он пьян.

Сразу нужно обозначить, что если проверка на месте показала нехороший для вас результат, то вы вправе потребовать провести освидетельствование в медучреждении, не доверять результатам которого нет никаких оснований. В ряде случаев это позволит избежать лишения водительского удостоверения.

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Представим ситуацию. Алкотестер инспектора ГАИ показал у водителя 0,18 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимых 0,16 мг/л. После этого водителя везут в больницу, где показатель уже ниже ― 0,17 мг/л. При повторном замере уже было зафиксировано 0,14 мг/л.

Как вы считаете, лишат ли в итоге водителя прав или нет? Предлагаем выбрать один из вариантов ответов, а на следующей странице ознакомиться с разъяснениями по этому поводу.

31 декабря
Из трех тестов на алкоголь один оказался в пределах нормы. Лишат ли прав?
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Кацубо Игорь
Фото:ТАСС
Количество просмотров 2086
07.01.2025 
Фото:ТАСС
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