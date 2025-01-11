#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Опасное для врага качество российских войск — откуда оно взялось

Эксперт Крючков рассказал о самом мобильном транспорте российской армии

Армейская техника становится все более скоростной и маневренной. В наших войсках сейчас массово применяются тактические квадроциклы, мотовездеходы и багги, которые можно объединить общим названием легкие специальные транспортные средства.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Они предназначены для доставки бойцов спецназа и штурмовых подразделений к месту назначения, транспортировки раненых в тыл, монтажа вооружений.

Этот быстрый, юркий, подвижный и, что немаловажно, проходимый транспорт позволяет быстро преодолевать опасные (читай, простреливаемые) пространства. А еще его трудно поразить с помощью беспилотников со сбрасываемыми боеприпасами и дронами-камикадзе.

Плавный ход подвески Чаборза позволяет вести прицельный огонь во время движения по пересеченной местности.
Плавный ход подвески Чаборза позволяет вести прицельный огонь во время движения по пересеченной местности.

Наиболее практичный вариант боевого багги – отечественная разработка с узлами и агрегатами российского производства. И такие машины существуют. Их производят в Чеченской Республике.

Первый серийный

Семейство тактических багги из Чечни объединено именем Чаборз. Инициатор разработки – Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе. На его территории происходит сборка первой серийной модели Чаборз М-3 и ее тестирование. Создание боевой машины проходило при участии инжиниринговой фирмы Ф-МоторСпорт из подмосковного Фрязино.

Чаборз М-3. Скорость – далеко за «сотню». Военнослужащие располагаются в анатомических сиденьях и пристегнуты четырехточечными ремнями безопасности, которые спасут их от травм даже при переворачивании багги.
Чаборз М-3. Скорость – далеко за «сотню». Военнослужащие располагаются в анатомических сиденьях и пристегнуты четырехточечными ремнями безопасности, которые спасут их от травм даже при переворачивании багги.

Багги создан на базе уже освоенной гражданской модели FunCruiser Lite. В военном варианте багги принимает на борт трех военнослужащих. Полная масса М-3 составляет 1310 кг, грузоподъемность – 450 кг.

Рекомендуем
Вот как можно улучшить проходимость любого транспорта — опыт военных

В основе автомобиля – пространственная рама из стальных труб. Силовой агрегат расположен сзади. Двигатель – бензиновый, 1,6-литровый шестнадцатиклапанник ВАЗ-21126 базовой мощностью 98 л.с. Коробка передач – механическая пятиступенчатая с измененными передаточными числами и самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Привод только на задние колеса.

Модель М-3. Хорошо видна передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Перед передним пассажиром видна установка для крепления пулемета.
Модель М-3. Хорошо видна передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Перед передним пассажиром видна установка для крепления пулемета.

Но и без 4×4 багги обладает отменной проходимостью. Дорожный просвет М-3 достигает порядка 350 мм. Подвеска полностью независимая с передними и задними рычагами оригинальной конструкции. Упругие и демпфирующие элементы – амортизационные стойки.

Рекомендуем
Компоновка — старая, машина — новая: современные версии «мотолыги»

Одно из достоинств длинноходной подвески и ее настроек – высокая плавность хода, позволяющая вести прицельную стрельбу в движении. Чаборз М-3 может быть вооружен 7,62-мм пулеметом Калашникова, автоматическим станковым гранатометом калибра 30 мм. Отметим, что Чаборз М-3 прошли опытную эксплуатацию в войсках и применяются спецподразделениями в зоне СВО.

Чаборз М-3. Третий член экипажа сидит против хода в анатомическом кресле с ремнями безопасности. В его распоряжении – 30-мм миномет или 7,62-мм пулемет.
Чаборз М-3. Третий член экипажа сидит против хода в анатомическом кресле с ремнями безопасности. В его распоряжении – 30-мм миномет или 7,62-мм пулемет.

Полный привод – в скором будущем

Если длина Чаборз М-3 составляет 3100 мм, то у новой разработки с индексом М-4 этот показатель достигает уже 3250 мм. «Четверка» не только крупнее, но и отличается от М-3 иной компоновочной схемой – двигатель расположен в передней части вездехода. Перспективный багги должен пойти в серию полноприводным.

Багги Чаборз М-4 в модификации для эвакуации раненых вмещает двух военнослужащих (экипаж) и двух пострадавших на носилках.
Багги Чаборз М-4 в модификации для эвакуации раненых вмещает двух военнослужащих (экипаж) и двух пострадавших на носилках.

Узлы и агрегаты этого автомобиля тоже вазовские, но не от переднеприводной модели, а от Нивы. Подвеска тоже от легендарного гражданского внедорожника, только с увеличенными ходами. Передний и задний редукторы – снова нивские, с самоблокирующимися дифференциалами. Межосевой дифференциал – самоблокирующийся.

Рекомендуем
Республика Беларусь в зоне СВО — война технологий

Раздаточная коробка – оригинальная одноступенчатая с передаточным числом, обеспечивающим оптимальную для багги тягу и скоростные показатели.

Снаряженная масса М-4 составляет 1200 кг, грузоподъемность – 500 кг, дорожный просвет – 300 мм, мощность двигателя – 83 л.с., максимальная скорость – 90 км/ч, а запас хода – 500 км.

Основное назначение машины – эвакуация раненых, доставка боеприпасов и грузов.

Самая крупная модель Чаборз с индексом М-5 базируется уже на газовских агрегатах. Длина автомобиля достигает пяти (!) метров. Под капотом багги – 2,5-литровый турбодизель серии G мощностью 150 л.с.

Чаборз М-5 создан на узлах и агрегатах ГАЗа. Дорожный просвет составляет 250 мм, а преодолеваемый подъем – до 30 градусов.
Чаборз М-5 создан на узлах и агрегатах ГАЗа. Дорожный просвет составляет 250 мм, а преодолеваемый подъем – до 30 градусов.

Трансмиссия – полноприводная. В ее составе: шестиступенчатая механическая коробка передач и раздаточная коробка. Независимая подвеска имеет оригинальную конструкцию. При снаряженной массе 2200 кг грузоподъемность багги составляет 800 кг.

Модель М-5 может быть кочующим минометом и носителем ПТРК Корнет. Число мест – 4.
Модель М-5 может быть кочующим минометом и носителем ПТРК Корнет. Число мест – 4.

При этом максимальная скорость может достигать 100 км/ч, а по грунтовым дорогам автомобиль способен ездить на скоростях до 50-60 км/ч. Запас хода «пятерки» составляет 500 км.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Чаборз М-5 вмещает четырех военнослужащих или водителя и трех лежачих раненых. Багги предназначен и для монтажа вооружения. В кузове можно перевозить 120-мм миномет (для его погрузки/разгрузки предусмотрен специальный механизм). Кроме того, в верхней части багги М-5 монтируется противотанковый ракетный комплекс Корнет калибром 152 мм.

Моделям Чаборз М-4 и М-5 предстоят испытания на полигоне Российского университета спецназа, а также доводочные работы и подготовка к серийному производству.

  • «За рулем» разведал, какие российские образцы бронетехники лежат в основе современных боевых машин КНР и их вооружения.

Подпишитесь на «За рулем» в

Крючков Вадим
Фото:Российский университет спецназа и Вадим Крючков
Количество просмотров 16541
11.01.2025 
Фото:Российский университет спецназа и Вадим Крючков
Поделиться:
Оцените материал:
+2