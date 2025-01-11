Опасное для врага качество российских войск — откуда оно взялось
Армейская техника становится все более скоростной и маневренной. В наших войсках сейчас массово применяются тактические квадроциклы, мотовездеходы и багги, которые можно объединить общим названием легкие специальные транспортные средства.
Они предназначены для доставки бойцов спецназа и штурмовых подразделений к месту назначения, транспортировки раненых в тыл, монтажа вооружений.
Этот быстрый, юркий, подвижный и, что немаловажно, проходимый транспорт позволяет быстро преодолевать опасные (читай, простреливаемые) пространства. А еще его трудно поразить с помощью беспилотников со сбрасываемыми боеприпасами и дронами-камикадзе.
Наиболее практичный вариант боевого багги – отечественная разработка с узлами и агрегатами российского производства. И такие машины существуют. Их производят в Чеченской Республике.
Первый серийный
Семейство тактических багги из Чечни объединено именем Чаборз. Инициатор разработки – Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе. На его территории происходит сборка первой серийной модели Чаборз М-3 и ее тестирование. Создание боевой машины проходило при участии инжиниринговой фирмы Ф-МоторСпорт из подмосковного Фрязино.
Багги создан на базе уже освоенной гражданской модели FunCruiser Lite. В военном варианте багги принимает на борт трех военнослужащих. Полная масса М-3 составляет 1310 кг, грузоподъемность – 450 кг.
В основе автомобиля – пространственная рама из стальных труб. Силовой агрегат расположен сзади. Двигатель – бензиновый, 1,6-литровый шестнадцатиклапанник ВАЗ-21126 базовой мощностью 98 л.с. Коробка передач – механическая пятиступенчатая с измененными передаточными числами и самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Привод только на задние колеса.
Но и без 4×4 багги обладает отменной проходимостью. Дорожный просвет М-3 достигает порядка 350 мм. Подвеска полностью независимая с передними и задними рычагами оригинальной конструкции. Упругие и демпфирующие элементы – амортизационные стойки.
Одно из достоинств длинноходной подвески и ее настроек – высокая плавность хода, позволяющая вести прицельную стрельбу в движении. Чаборз М-3 может быть вооружен 7,62-мм пулеметом Калашникова, автоматическим станковым гранатометом калибра 30 мм. Отметим, что Чаборз М-3 прошли опытную эксплуатацию в войсках и применяются спецподразделениями в зоне СВО.
Полный привод – в скором будущем
Если длина Чаборз М-3 составляет 3100 мм, то у новой разработки с индексом М-4 этот показатель достигает уже 3250 мм. «Четверка» не только крупнее, но и отличается от М-3 иной компоновочной схемой – двигатель расположен в передней части вездехода. Перспективный багги должен пойти в серию полноприводным.
Узлы и агрегаты этого автомобиля тоже вазовские, но не от переднеприводной модели, а от Нивы. Подвеска тоже от легендарного гражданского внедорожника, только с увеличенными ходами. Передний и задний редукторы – снова нивские, с самоблокирующимися дифференциалами. Межосевой дифференциал – самоблокирующийся.
Раздаточная коробка – оригинальная одноступенчатая с передаточным числом, обеспечивающим оптимальную для багги тягу и скоростные показатели.
Снаряженная масса М-4 составляет 1200 кг, грузоподъемность – 500 кг, дорожный просвет – 300 мм, мощность двигателя – 83 л.с., максимальная скорость – 90 км/ч, а запас хода – 500 км.
Основное назначение машины – эвакуация раненых, доставка боеприпасов и грузов.
Самая крупная модель Чаборз с индексом М-5 базируется уже на газовских агрегатах. Длина автомобиля достигает пяти (!) метров. Под капотом багги – 2,5-литровый турбодизель серии G мощностью 150 л.с.
Трансмиссия – полноприводная. В ее составе: шестиступенчатая механическая коробка передач и раздаточная коробка. Независимая подвеска имеет оригинальную конструкцию. При снаряженной массе 2200 кг грузоподъемность багги составляет 800 кг.
При этом максимальная скорость может достигать 100 км/ч, а по грунтовым дорогам автомобиль способен ездить на скоростях до 50-60 км/ч. Запас хода «пятерки» составляет 500 км.
Чаборз М-5 вмещает четырех военнослужащих или водителя и трех лежачих раненых. Багги предназначен и для монтажа вооружения. В кузове можно перевозить 120-мм миномет (для его погрузки/разгрузки предусмотрен специальный механизм). Кроме того, в верхней части багги М-5 монтируется противотанковый ракетный комплекс Корнет калибром 152 мм.
Моделям Чаборз М-4 и М-5 предстоят испытания на полигоне Российского университета спецназа, а также доводочные работы и подготовка к серийному производству.
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