Опасное для врага качество российских войск — откуда оно взялось

Эксперт Крючков рассказал о самом мобильном транспорте российской армии

Армейская техника становится все более скоростной и маневренной. В наших войсках сейчас массово применяются тактические квадроциклы, мотовездеходы и багги, которые можно объединить общим названием легкие специальные транспортные средства.

Они предназначены для доставки бойцов спецназа и штурмовых подразделений к месту назначения, транспортировки раненых в тыл, монтажа вооружений.

Этот быстрый, юркий, подвижный и, что немаловажно, проходимый транспорт позволяет быстро преодолевать опасные (читай, простреливаемые) пространства. А еще его трудно поразить с помощью беспилотников со сбрасываемыми боеприпасами и дронами-камикадзе.

Плавный ход подвески Чаборза позволяет вести прицельный огонь во время движения по пересеченной местности.

Наиболее практичный вариант боевого багги – отечественная разработка с узлами и агрегатами российского производства. И такие машины существуют. Их производят в Чеченской Республике.

Первый серийный

Семейство тактических багги из Чечни объединено именем Чаборз. Инициатор разработки – Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе. На его территории происходит сборка первой серийной модели Чаборз М-3 и ее тестирование. Создание боевой машины проходило при участии инжиниринговой фирмы Ф-МоторСпорт из подмосковного Фрязино.

Чаборз М-3. Скорость – далеко за «сотню». Военнослужащие располагаются в анатомических сиденьях и пристегнуты четырехточечными ремнями безопасности, которые спасут их от травм даже при переворачивании багги.

Багги создан на базе уже освоенной гражданской модели FunCruiser Lite. В военном варианте багги принимает на борт трех военнослужащих. Полная масса М-3 составляет 1310 кг, грузоподъемность – 450 кг.

В основе автомобиля – пространственная рама из стальных труб. Силовой агрегат расположен сзади. Двигатель – бензиновый, 1,6-литровый шестнадцатиклапанник ВАЗ-21126 базовой мощностью 98 л.с. Коробка передач – механическая пятиступенчатая с измененными передаточными числами и самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Привод только на задние колеса.

Модель М-3. Хорошо видна передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Перед передним пассажиром видна установка для крепления пулемета.

Но и без 4×4 багги обладает отменной проходимостью. Дорожный просвет М-3 достигает порядка 350 мм. Подвеска полностью независимая с передними и задними рычагами оригинальной конструкции. Упругие и демпфирующие элементы – амортизационные стойки.

Одно из достоинств длинноходной подвески и ее настроек – высокая плавность хода, позволяющая вести прицельную стрельбу в движении. Чаборз М-3 может быть вооружен 7,62-мм пулеметом Калашникова, автоматическим станковым гранатометом калибра 30 мм. Отметим, что Чаборз М-3 прошли опытную эксплуатацию в войсках и применяются спецподразделениями в зоне СВО.

Чаборз М-3. Третий член экипажа сидит против хода в анатомическом кресле с ремнями безопасности. В его распоряжении – 30-мм миномет или 7,62-мм пулемет.

Полный привод – в скором будущем

Если длина Чаборз М-3 составляет 3100 мм, то у новой разработки с индексом М-4 этот показатель достигает уже 3250 мм. «Четверка» не только крупнее, но и отличается от М-3 иной компоновочной схемой – двигатель расположен в передней части вездехода. Перспективный багги должен пойти в серию полноприводным.

Багги Чаборз М-4 в модификации для эвакуации раненых вмещает двух военнослужащих (экипаж) и двух пострадавших на носилках.

Узлы и агрегаты этого автомобиля тоже вазовские, но не от переднеприводной модели, а от Нивы. Подвеска тоже от легендарного гражданского внедорожника, только с увеличенными ходами. Передний и задний редукторы – снова нивские, с самоблокирующимися дифференциалами. Межосевой дифференциал – самоблокирующийся.

Раздаточная коробка – оригинальная одноступенчатая с передаточным числом, обеспечивающим оптимальную для багги тягу и скоростные показатели.

Снаряженная масса М-4 составляет 1200 кг, грузоподъемность – 500 кг, дорожный просвет – 300 мм, мощность двигателя – 83 л.с., максимальная скорость – 90 км/ч, а запас хода – 500 км.

Основное назначение машины – эвакуация раненых, доставка боеприпасов и грузов.

Самая крупная модель Чаборз с индексом М-5 базируется уже на газовских агрегатах. Длина автомобиля достигает пяти (!) метров. Под капотом багги – 2,5-литровый турбодизель серии G мощностью 150 л.с.

Чаборз М-5 создан на узлах и агрегатах ГАЗа. Дорожный просвет составляет 250 мм, а преодолеваемый подъем – до 30 градусов.

Трансмиссия – полноприводная. В ее составе: шестиступенчатая механическая коробка передач и раздаточная коробка. Независимая подвеска имеет оригинальную конструкцию. При снаряженной массе 2200 кг грузоподъемность багги составляет 800 кг.

Модель М-5 может быть кочующим минометом и носителем ПТРК Корнет. Число мест – 4.

При этом максимальная скорость может достигать 100 км/ч, а по грунтовым дорогам автомобиль способен ездить на скоростях до 50-60 км/ч. Запас хода «пятерки» составляет 500 км.

Чаборз М-5 вмещает четырех военнослужащих или водителя и трех лежачих раненых. Багги предназначен и для монтажа вооружения. В кузове можно перевозить 120-мм миномет (для его погрузки/разгрузки предусмотрен специальный механизм). Кроме того, в верхней части багги М-5 монтируется противотанковый ракетный комплекс Корнет калибром 152 мм.

Моделям Чаборз М-4 и М-5 предстоят испытания на полигоне Российского университета спецназа, а также доводочные работы и подготовка к серийному производству.

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