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Три оси, 8 колес, ручная лебедка — это первый советский эвакуатор!

«За рулем» разузнал, как в СССР таскали обездвиженную технику

В довоенные годы специальной техники для эвакуации автомобилей в СССР, в общем-то, не было – обычно помогали водители, проезжавшие мимо.

А первым эвакуатором можно считать автомобиль ГАЗ-АААА с колесной формулой 6×4 и двумя вращающимися запасными колесами по бокам.

Прототип эвакуатора ГАЗ-АААА
Прототип эвакуатора ГАЗ-АААА

Трехосный грузовичок с 40сильным двигателем был снабжен подъемным механизмом с ручной лебедкой. Объем выпуска такого спецтранспорта составил сотню экземпляров, до полномасштабного производства дело не дошло.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2467
12.01.2025 
Фото:Wikimedia
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