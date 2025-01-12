Три оси, 8 колес, ручная лебедка — это первый советский эвакуатор!

«За рулем» разузнал, как в СССР таскали обездвиженную технику

В довоенные годы специальной техники для эвакуации автомобилей в СССР, в общем-то, не было – обычно помогали водители, проезжавшие мимо.

А первым эвакуатором можно считать автомобиль ГАЗ-АААА с колесной формулой 6×4 и двумя вращающимися запасными колесами по бокам.

Прототип эвакуатора ГАЗ-АААА

Трехосный грузовичок с 40‑сильным двигателем был снабжен подъемным механизмом с ручной лебедкой. Объем выпуска такого спецтранспорта составил сотню экземпляров, до полномасштабного производства дело не дошло.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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Об уникальных особенностях советского вездехода-амфибии ГАЗ‑44 8×8 рассказано здесь.