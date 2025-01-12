Сколько получает таксист?

«За рулем» подсчитал доходы и расходы таксистов

Сами таксисты заверяют, что их заработка едва хватает на еду, хотя некоторые хвастаются 300 тысячами рублей в месяц. Аналитики сравнивают только «средние предлагаемые зарплаты», у них тоже выходит большой разброс – от 54 до 167 тысяч рублей.

Для московских таксистов насчитали выручку в 155 тысяч (2024, октябрь).

Неплохо! Средняя зарплата по стране почти вдвое ниже. Но погодите. У тех, кто арендует машины, выручка – не чистый доход.

Аренда – 1,2–3 тысячи рублей в сутки.

Топливо при суточном пробеге 200–300 км – тысяча-полторы.

Годовой пробег такси – 60–100 тысяч км. Стало быть, за год надо минимум шесть раз поменять масло и фильтры (арендодатели требуют интервал не выше 10 тысяч км), пару раз – тормозные колодки и диски, каждый год – два комплекта шин, ОСАГО и ОСГОП.

Каждые два года – ремонт или замена сцепления или вариатора.

По сезону – автомойка и омывайка.

Дорожные штрафы (столичная ГАИ выписывает таксистам полмиллиона штрафов в год).

Теперь давайте это всё вычтем из 1,86 млн годового заработка (155 тысяч умножить на 12 месяцев), сколько примерно останется?

Ранее «За рулем» сравнил затраты на разные способы передвижения. Что выгоднее для пользователя – такси или каршеринг, узнайте тут.