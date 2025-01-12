Сколько получает таксист?
«За рулем» подсчитал доходы и расходы таксистов
Сами таксисты заверяют, что их заработка едва хватает на еду, хотя некоторые хвастаются 300 тысячами рублей в месяц. Аналитики сравнивают только «средние предлагаемые зарплаты», у них тоже выходит большой разброс – от 54 до 167 тысяч рублей.
Для московских таксистов насчитали выручку в 155 тысяч (2024, октябрь).
Неплохо! Средняя зарплата по стране почти вдвое ниже. Но погодите. У тех, кто арендует машины, выручка – не чистый доход.
- Аренда – 1,2–3 тысячи рублей в сутки.
- Топливо при суточном пробеге 200–300 км – тысяча-полторы.
- Годовой пробег такси – 60–100 тысяч км. Стало быть, за год надо минимум шесть раз поменять масло и фильтры (арендодатели требуют интервал не выше 10 тысяч км), пару раз – тормозные колодки и диски, каждый год – два комплекта шин, ОСАГО и ОСГОП.
- Каждые два года – ремонт или замена сцепления или вариатора.
- По сезону – автомойка и омывайка.
- Дорожные штрафы (столичная ГАИ выписывает таксистам полмиллиона штрафов в год).
Теперь давайте это всё вычтем из 1,86 млн годового заработка (155 тысяч умножить на 12 месяцев), сколько примерно останется?
- Ранее «За рулем» сравнил затраты на разные способы передвижения. Что выгоднее для пользователя – такси или каршеринг, узнайте тут.
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Фото:Depositphotos
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12.01.2025
Фото:Depositphotos
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