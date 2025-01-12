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Сколько получает таксист?

«За рулем» подсчитал доходы и расходы таксистов

Сами таксисты заверяют, что их заработка едва хватает на еду, хотя некоторые хвастаются 300 тысячами рублей в месяц. Аналитики сравнивают только «средние предлагаемые зарплаты», у них тоже выходит большой разброс – от 54 до 167 тысяч рублей.

Для московских таксистов насчитали выручку в 155 тысяч (2024, октябрь).

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Неплохо! Средняя зарплата по стране почти вдвое ниже. Но погодите. У тех, кто арендует машины, выручка – не чистый доход.

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  • Аренда – 1,2–3 тысячи рублей в сутки.
  • Топливо при суточном пробеге 200–300 км – тысяча-полторы.
  • Годовой пробег такси – 60–100 тысяч км. Стало быть, за год надо минимум шесть раз поменять масло и фильтры (арендодатели требуют интервал не выше 10 тысяч км), пару раз – тормозные колодки и диски, каждый год – два комплекта шин, ОСАГО и ОСГОП. 
  • Каждые два года – ремонт или замена сцепления или вариатора.
  • По сезону – автомойка и омывайка.
  • Дорожные штрафы (столичная ГАИ выписывает таксистам полмиллиона штрафов в год).

Теперь давайте это всё вычтем из 1,86 млн годового заработка (155 тысяч умножить на 12 месяцев), сколько примерно останется?

  • Ранее «За рулем» сравнил затраты на разные способы передвижения. Что выгоднее для пользователя – такси или каршеринг, узнайте тут.

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Зиновьев Сергей
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10543
12.01.2025 
Фото:Depositphotos
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