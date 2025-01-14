Наклейки, игрушки, ароматизаторы — за что инспектор ДПС может вас проучить

«За рулем» перечислил 6 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГАИ

По роду службы инспектор ГАИ обязан непредвзято относиться к водителям. Для него не должно быть разницы, кого, на чем, когда и при каких обстоятельствах он остановил, ведь перед законом все равны.

Но это в теории, а на практике инспектор – обычный человек, при этом, чаще всего, он тоже автолюбитель. Так что по части содержания автомобиля у него могут быть свои личные «пунктики». Часто именно от них зависит, как пройдет общение и не перерастет ли оно в «допрос с пристрастием».

Причиной недовольства и предвзятого отношения могут стать (и становятся) разного рода предметы, о которых и пойдет речь.

1. Документы в неопрятном виде

Документы – важный предмет, на который обращает внимание сотрудник полиции. Так что у неаккуратных водителей, чьи документы можно брать в руки, разве что предварительно надев перчатки или даже пинцетом, есть все шансы испортить впечатление уже на этом этапе.

Логика у инспекторов простая: беспорядок в документах – это не просто неаккуратность, но и свидетельство безответственного отношения водителя к своему автомобилю и, возможно, к правилам дорожного движения. Поэтому лучше храните водительское удостоверение и документы на автомобиль в опрятном виде и желательно так, чтобы вы могли быстро их предъявить.

2. Реклама и агитация на автомобиле

Такая оклейка находится не «в», а «на» автомобиле, и сотрудников ДПС раздражают машины, на которых крупными буквами окружающих призывают вступить в клуб анонимных дачников, заказать доставку цветов или просто купить автомобиль.

Во-первых, такая реклама отвлекает других участников движения от процесса вождения. Во-вторых, такие размещения могут не соответствовать требованиям ПДД и других нормативно-правовых актов. Это подразумевает необходимость проверки и, вероятнее всего, беседы с обладателем такой наклейки.

На всякий случай напомним, что клеить рекламу и агитационные объявления на автомобиль нужно осторожно. Так, согласно ч. 5 ст. 20 гл. 2 ФЗ «О рекламе», реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу безопасности движения, в том числе ограничивать обзор управляющим транспортными средствами лицам и другим участникам движения, и должна соответствовать иным требованиям технических регламентов.

3. Игрушки на лобовом стекле или торпедо

Знаете ли вы, что моду на украшение торпедо автомобилей различными аксессуарами ввели американцы еще в 50-х годах прошлого века? Все началось со статуэток гавайских танцовщиц. Благодаря встроенной пружине при движении автомобиля фарфоровые фигурки покачивали бедрами, словно исполняя танец. Первыми их стали использовать американские ветераны Второй мировой войны, у которых остались теплые воспоминания о службе на Гавайях: местные жители радушно приняли военных и радовали их танцем хула.

А дальше игрушки становились все разнообразнее: игральные кости на зеркало заднего вида, елочка-ароматизатор, четки, боксерские перчатки… Вы видели эти «украшательства» много раз.

Игрушки на лобовое стекло или приборную панель многие предпочитают клеить и сегодня, даже не подозревая, что это может быть опасно. Причина все та же – чрезмерный декор может ограничивать водителю обзор. При удачном раскладе автомобилисту грозит разъяснительная беседа, после чего инспектор выпишет предупреждение. А вот если полицейский не в духе, он может выписать штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов».