В России появилась новые версии спецмашин: подробности

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Промтех презентовал новые социально значимые модификации своих автомобилей

На выставке «Здравоохранение» нижегородский Промтех показал новые варианты автомобилей своего основного профиля – медицинские.

Всего месяц назад мы познакомились с моделью Промтех Капитан. Точнее, ее прототипами. А теперь уже готова полноценная скорая на ее базе.

Карета скорой помощи на базе пикапа Промтех Капитан.
Карета скорой помощи на базе пикапа Промтех Капитан.
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Сделана она на агрегатах рамного полноприводного пикапа с однорядной кабиной. Позади нее установлен просторный медицинский модуль. Формат для России нетипичный: наши скорые обычно строят из цельнометаллических фургонов.

А простенькую «санитарку» соорудили из Весты SW Cross.

Автомобиль медслужбы на базе Lada Vesta SW Cross.
Автомобиль медслужбы на базе Lada Vesta SW Cross.

Если сложить правую, широкую часть заднего сиденья, в салоне размещаются складные носилки. При этом сзади остается место для одного сопровождающего.

Конечно, не слишком логично брать под такую конверсию самую дорогую Ладу. Это просто демонстрация возможностей, а реальные заказы аналогичных машин будут, очевидно, на базе Ларгусов. В них и внутреннего пространства больше.

Модификация Lada Largus для людей с ограниченными возможностями. В боксе находится механизм с электроприводом, который грузит на крышу инвалидную коляску.
Модификация Lada Largus для людей с ограниченными возможностями. В боксе находится механизм с электроприводом, который грузит на крышу инвалидную коляску.

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Третья премьера Промтеха – как раз на базе Ларгуса. Его снабдили полным набором возможных доработок. Правое переднее кресло сделано поворотным, чтобы облегчить посадку пассажира с ограниченными возможностями. У водительского есть откидная площадка для этой же цели, а вместо стандартного управления установлено ручное.

Но самое интересное – в боксе, закрепленном сверху. В нем скрывается механизм с электроприводом, который грузит на крышу инвалидную коляску. Участие человека в процессе минимально, а объемный инвентарь не занимает место в салоне.

  • С самой вместительной версией Lada Largus можно познакомиться тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Промтех
Количество просмотров 1640
18.01.2025 
Фото:Промтех
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