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Этот автомобиль испытывал нагрузки вдвое больше заявленных и не ломался!

«За рулем» вспомнил о выдающихся возможностях «легкового грузовика» ИЖ‑27156

Шестиместный универсал повышенной вместимости ИЖ27156, выпускавшийся с 1988 по 2001 год, был первым в СССР автомобилем подобного рода. Машина изначально задумывалась и как транспорт для лесников, рыбаков, охотников, туристов, и как «вахтовый» автомобиль.

ИЖ‑27156
ИЖ‑27156
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В серию, как водится, пошел максимально удешевленный вариант. Владельцы таких машин гоняли их «в хвост и в гриву». Паспортная грузоподъемность 400 кг на практике превышалась вдвое, а на боковых задних лавках вместо четырех человек порой усаживалось шестеро.

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Качество сборки было откровенно неважным – в салон подсасывались выхлопные газы, боковые окна пропускали влагу, печка не справлялась с работой. Однако модель поначалу пользовалась хорошим спросом, особенно среди нарождающегося класса кооператоров.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об иностранных автомобилях, унаследовавших узлы и агрегаты ГАЗ-М20 Победа, рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Автомобильное бюро
Количество просмотров 2036
19.01.2025 
Фото:Автомобильное бюро
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