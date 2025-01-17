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Это всё Москвичи! — Фотоподборка редких концептов

Сейчас вы убедитесь, что на «Москвиче» могли сами, без партнеров, прийти к тем автомобилям, которые выпускаются предприятием сегодня.

Знаменитая и уважаемая марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями.

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Не так известны гоночные машины, которых за 40 лет тоже сделали немало.

Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию.

А теперь давайте заглянем в лавку московских древних редкостей…

В конце 1940-х на МЗМА создали несколько преемников Москвича-400. В серию они не пошли, но из двух в 1951-м соорудили купе с моторами мощностью 33 л.с., а потом и 37 л.с. Автомобили разгонялись до 123 км/ч.
Из третьего купе в 1954-м получился родстер Москвич-404 с верхнеклапанным двигателем с 4 карбюраторами мощностью 58 л.с. На автомобиле брали серебро и бронзу чемпионатов СССР. В 1957-м родстер получил 70-сильный мотор Москвич-407 и участвовал в гонках до 1964 года.
Москвич-400-421 мог бы стать первым серийным универсалом СССР. Машину сделали в модном тогда стиле woodie – с деревянными панелями кузова. Но стране куда нужней были фургоны, серийное производство которых и начали. А опытных 400-421 сделали, вероятно, не более 10.
Прототип первого в СССР серийного универсала сделали трехдверным: проектировали фургон, но по указанию сверху переключились на универсал. Двери были удлинены. Но универсал Москвич-423 в серию пошел все-таки пятидверным со стандартными дверями.
В 1962-м по проекту И. Гладилина и Л. Шугурова на основе Москвича-407 построили два облегченных двухдверных автомобиля Москвич-407 купе. Их оснащали 1,4-литровыми двигателями моделей 407 и 408 мощностью 76 л.с., затем 81 л.с. Ни один автомобиль не сохранился, но есть приличная копия.
В начале 1970-х построили экспериментальный седан Москвич-3-5-4 и унифицированный с ним универсал Москвич-3-5-3. Облагородили салон, убрали запасное колесо в пол багажника... Пробовали мотор объемом 1,7 л. Но в серию машина не пошла – настало время других автомобилей.
На фото Москвич-2140/2137/2734 – но это версии с прибавкой числа 72 к индексам. Машины с правым рулем. Такие прототипы сделали для Великобритании в начале 1970-х. Но интереса к ним в Туманном Альбионе не было.
До появления Москвича-2141 создали несколько разных прототипов. В основе – французский хэтчбек Simca с отечественным двигателем и надпись Golden Ring на боковине. До начала выпуска Москвича-2141 оставалось 8 лет…
«Санитарку» из удлиненного более чем на полметра «сорок первого» соорудили в Югославии. Сделали вроде бы даже небольшую партию таких машин. Позже по скользкому пути удлинения Москвичей пошел и завод, сооружая неуклюжих и мало кому нужных Князей и Калит.
Простейший грузопассажирский автомобиль по типу ИЖ-27156 на базе Москвича-2141 сделали совместно с КАМАЗом. Но такой универсал, как, впрочем, и иной, в серии так и не появился.
Москвич-2141 КР называли на заводе белой вороной. За «каркающий» индекс и цвет. Среднемоторный автомобиль оснастили 2-литровым двигателем УЗАМ с двумя карбюраторами Weber мощностью 175 л.с. Машину построили в 1988-м для международных ралли.
Москвич-2144 Истра – взгляд на автомобиль 2000 года из самого начала 1990-х. Конечно, взгляд немного наивный, но дизайнерский порыв все равно вызывает уважение.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 17068
17.01.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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