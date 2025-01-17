Это всё Москвичи! — Фотоподборка редких концептов

Сейчас вы убедитесь, что на «Москвиче» могли сами, без партнеров, прийти к тем автомобилям, которые выпускаются предприятием сегодня.

Знаменитая и уважаемая марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями.

Не так известны гоночные машины, которых за 40 лет тоже сделали немало.

Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию.

А теперь давайте заглянем в лавку московских древних редкостей…

Завод «ИжТехМаш» собрал первые экземпляры полноприводного мотоцикла Скаут-9.