Листва: зачем военным такая мощная «СВЧ-печь» на колесах
Машина дистанционного разминирования 15М107 Листва – новая разработка, принятая на вооружение российской армии несколько лет назад. Ее проектировали для нужд ракетных войск стратегического назначения.
Задача машины – находить и дезактивировать взрывоопасные предметы промышленного или кустарного изготовления на пути следования подвижных грунтовых комплексов.
Автоматизация процесса разминирования с помощью Листвы позволяет существенно повысить скорость движения колонн, состоящих из пусковых установок Тополь-М или Ярс и сопровождающей их техники.
Забегая вперед, отметим, что помимо межконтинентальных ракет есть и другие подвижные ракетные комплексы наземного базирования. Например, Орешник. Им тоже нужно обеспечивать беспрепятственное движение по маршруту.
Поэтому идеям, реализованным в машине дистанционного разминирования, наверняка найдется применение и в других образцах военной техники.
Вместо щупа и трала
Для обнаружения взрывоопасных предметов Листва использует широкозахватный поисковый модуль. Он состоит из набора индукционных датчиков, объединенных панелями. Оборудование смонтировано на раме с телескопическими штангами в передней части машины.
Дальность обнаружения содержащих металл мин составляет до 100 метров при скорости движения 15 км/ч. При этом аппаратура имеет дискриминатор, чтобы исключить срабатывание на безобидный железный мусор.
Обезвреживание заложенных диверсионными группами «сюрпризов» происходит несколькими способами. По взрывным устройствам, содержащим электронные компоненты, с безопасного расстояния (до 70 метров), Листва «ведет огонь» с помощью СВЧ-установки и параболической антенны на крыше. Мощное электромагнитное излучение выводит из строя микросхемы минно-взрывных устройств.
Для блокирования дистанционно-управляемых зарядов на борту Листвы есть два передатчика радиопомех: стационарный и переносной. Последний нужен во время самостоятельной работы двух саперов из экипажа Листвы.
Увы, не все процессы поддаются автоматизации. Вручную приходится обезвреживать обнаруженные поисковым модулем фугасы с нажимным взрывателем без электроники, а также искать и деактивировать инженерные боеприпасы с неметаллическим корпусом.
Родство с Мустангом и Булатом
Машина дистанционного разминирования Листва базируется на шасси бронеавтомобиля СБА-60-К2 Булат. При его изготовлении широко применяются узлы и агрегаты грузовика семейства Мустанг КАМАЗ-53501 колесной формулы 6×6.
Двигатель – дизельный КАМАЗ-740.31 мощностью 240 л.с., коробка передач и раздаточная коробка – механические, шины – с системой регулировки давления.
Основа машины капотной компоновки – цельносварной несущий бронекорпус из стали. Он защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона 7,62×54 мм. Крыша противостоит пулям с термоупрочненным сердечником патрона 7,62×39 мм и взрывам ручных осколочных гранат Ф-1. Противоминная защита – 2 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и 1 кг под днищем.
Снаряженная масса автомобиля составляет порядка 20 тонн, дорожный просвет достигает 385 мм, а максимальная скорость – 60 км/ч.
Экипаж Листвы состоит из пяти человек: водитель, командир, оператор и два сапера. Аппаратная и отсек саперов изолированы от кабины. Автомобиль оснащен двумя отопителями, кондиционером и вентиляторами для всех членов экипажа.
Несмотря на то, что Листва начала поступать в войска недавно, уже намечена ее модернизация с учетом опыта эксплуатации. Машина получит более мощную СВЧ-установку, безредукторный привод излучающей антенны и новый стационарный передатчик радиопомех с расширенным диапазоном частот.
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