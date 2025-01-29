Эта мелочь облегчит (или сведет на нет) накачку шин — ликбез по наконечникам

Эксперты «За рулем» рассказали, что может помешать накачать колесо

Можно иметь сколь угодно хороший шинный компрессор и не суметь накачать им колесо. Причина – в наконечнике шланга. Каким он должен быть?

О вентилях колес мы уже подробно рассказывали, а вот наконечники могут преподносить свои сюрпризы.

Почти все бытовые компрессоры оснащаются двумя типами наконечников. Одни, в виде резьбовой втулки с внутренней резьбой, как у вентиля, имеют хитрое обозначение «V8 32 нитки на дюйм». Другие напоминают самоварный краник с перекидной рукояткой, зажимающей наконечник на вентиле.

Зачем обращать на них внимание?

Во‑первых, мы советуем проверять давление хотя бы раз в месяц и при малейшем подозрении на его несоответствие норме. Пользоваться при этом отдельным шинным манометром становится всё менее целесообразно: даже недорогие компрессоры имеют точные электронные датчики давления и позволяют сразу подкачать шину до правильного давления.

Во‑вторых, не забывайте о таком весьма эффективном средстве повышения проходимости автомобиля, как приспущенные примерно до 1,2 бара колеса. Накачать их потом, да еще на морозе, при неудобном наконечнике будет нелегко. Кстати, здесь для снижения давления пригодится наконечник или компрессор, имеющий функцию дефлятора – сброса давления.

Конструкция золотника: 1 - уплотнительная втулка; 2 - уплотнитель: 3 - резьбовая втулка; 4 - стержень золотника; 5 - корпус вентиля; 6 - корпус клапана; 7 - коническая пружина; 8 - чашка клапана.

Что должен делать наконечник?

Наконечник должен герметично соединяться с наружной металлической частью вентиля. Этого можно достигнуть, герметично обжав мелкую резьбу вентиля по диаметру или плотно прижав наконечник к торцу резьбовой части. При этом необходимо, чтобы наконечник нажал на стержень золотника, дабы открыть клапан для прохода воздуха.

Даже хорошие компрессоры порой снабжают неудобными резьбовыми наконечниками. Здесь ситуацию усугубляет витой пластиковый шланг, дубеющий на морозе. Наконечник в виде краника встречается на компрессорах довольно часто.

По этим двум принципам и работают наконечники, идущие в комплекте с компрессорами. Резьбовой наворачивается до тех пор, пока торец вентиля не прижмется к резиновому или силиконовому кольцу, а выступ в центре наконечника не нажмет на вышеупомянутый стержень. А похожий на краник наконечник обжимает резиновую втулку по резьбе и центральным штырьком открывает золотник.

Наконечник с боковым прижимом распространен на профессиональном инструменте.

Самая проблемная конструкция

Наворачивающийся наконечник имеет несколько недостатков. Используя его, необходимо соосно расположить наконечник и вентиль и попасть в мелкую резьбу. На морозе, да еще когда шланг компрессора «дубеет», это непросто, особенно в глубоком углублении между спицами колеса, либо если на штампованные колёса установлены колпаки. Если вентили длинные, то состыковаться проще, но надо помнить о том, что такие легче оторвать в снегу или грязи.

А еще резьба вентиля может быть повреждена коррозией, причем так сильно, что резьбовой наконечник, особенно тоже немолодой, будет проворачиваться, а уплотнения удастся достигнуть только прижимая его рукой.

Самодельный переходник между резьбовым наконечником и вентилем.

Какие еще бывают наконечники?

На профессиональных пистолетах для накачки шин и на некоторых манометрах переходник имеет другое исполнение. Безрезьбовая втулка с уплотнительным кольцом в глубине надевается на вентиль, а фиксирует его на резьбе подпружиненная пластина с серповидным вырезом. Отвести пластину, чтобы установить наконечник на вентиль, можно с помощью курка.

Если прижимная пружина достаточно мощная, а пластина сделана из качественной стали, то наконечник держится на вентиле и герметизирует соединение очень хорошо. Этому не помешает и поврежденная или загрязненная резьба на вентиле. Такое устройство удобно и быстрой установкой/снятием.

Наконечник с боковым прижимом может иметь простое исполнение или быть снабженным клапаном-дефлятором. Герметичность соединения при мощной прижимной пружине – достаточная. Наконечник в виде краника может иметь разные исполнения – от массивных, почти целиком металлических изделий, до легких с широким применением пластмасс. В любом случае внутри стоит резиновая втулка, обжимаемая на резьбе вентиля, а потому со временем изнашивающаяся.

Появились и наконечники, фиксирующиеся на вентиле подобно цанговым зажимам. Внутри втулки, надеваемой на резьбовую часть вентиля, с двух сторон выползают стальные захваты.

Существуют два исполнения. В первом случае наружная втулка, управляющая захватами, подпружинена, и ее можно отжать, чтобы надеть или снять с вентиля наконечник.

Наконечник с цанговым зажимом и подпружиненной втулкой. При испытаниях зафиксирована недостаточная герметичность соединения с вентилем. Наконечник с цанговым зажимом и передвигаемой вручную в оба положения втулкой. Не обеспечивает герметичное соединение с вентилем.

Во втором случае втулка имеет два положения – захваты выдвинуты и спрятаны, а перемещение осуществляют рукой. Наконечники такого типа имеют большие размеры, что удобно при работе зимой в рукавицах. Но если вентиль расположен в тесном месте, то использовать их не очень удобно.

К наконечникам цангового типа есть и вопросы по герметичности соединения с вентилем: в ходе наших тестов обе испытанных модели с ручной затяжкой и с пружиной пропускали воздух.

Со временем у компрессоров лопаются резиновые шланги. Советуем замену на силикон. Этот материал прекрасно показал себя в тесте патрубков системы охлаждения.

Вместо свечи В эпоху, когда малогабаритные шинные компрессоры еще не были ширпотребом, многие водители грузовиков пользовались приспособлением для накачивания шин. В 60‑е годы подобные устройства производил московский завод Компрессор. По сути это был длинный шланг с цилиндрической насадкой, на конце которой имелась свечная резьба. Чтобы накачать колесо, водитель выкручивал из двигателя одну свечу зажигания, вворачивал вместо нее насадку, подключал шланг к вентилю и пускал мотор на холостых оборотах. Двигатель троил, но не глох, а отключенный цилиндр работал как насос, нагнетая в шину воздух.

Решение

Если у вас хороший компрессор, но он имеет резьбовой наконечник, то есть несколько способов исправить ситуацию.

Можно заменить наконечник. Достаточно срезать со шланга старый резьбовой наконечник и установить любой из понравившихся. При этом довольно сложно качественно и компактно поставить новый хомут. Червячный хомут или хомут с затяжкой винтиком будут плохо смотреться и резать руку при установке и снятии. Решением может быть пружинный хомут, у которого после установки аккуратно отрезаем ушки, а потом всё закрываем ­термоусадкой.

Вторым способом будет приобретение наконечника, у которого входная часть повторяет наружную резьбу вентиля. Тогда мы просто приворачиваем новый наконечник к старому – насовсем.

Подобный переходник можно сделать самостоятельно. Выворачиваем из запасного вентиля золотник и с помощью клея крепим его на входной штуцер понравившегося вам наконечника. Теперь можно навернуть штатный резьбовой наконечник компрессора на резьбу нашего переходника, повышая удобство присоединения к колесу.

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