Самый красивый автомобиль 90-х — ретротест

Эксперт Кануннников: Citroen XM объединил небанальную стилистику с неординарной инженерией

Символично, что Citroen XM стартовал практически одновременно с дебютным альбомом Патрисии Каас. А когда в 1990 году этот Citroen стал европейским Автомобилем года, мировой тур молодой певицы собрал около 750 тысяч слушателей на 196 концертах. И яркая эстрадная звезда, и Citroen ХМ в начале 90‑х годов стали символами нового, но истинного французского стиля.

Citroen XM: проблемы роста

Сitroen ХМ, выпуск которого начали в 1989 году, – один из последних автомобилей марки, прославившейся еще в пятидесятых годах удивительной, сенсационной тогда гидропневматической подвеской. Клиренс хэтчбека, с которым мне довелось познакомиться, можно менять в пределах 160 мм. Заведует этими упражнениями рычажок справа от рычага коробки передач. Нижнее положение – машина почти ложится порогами на асфальт, верхнее – дорожному просвету позавидуют современные кроссоверы, да и некоторые внедорожники. В таком виде на изящном XM можно ехать туда, куда на обычном легковом автомобиле соваться страшновато, а то и просто страшно.

На гидросистему автомобиля «завязана» не только подвеска, но и усилитель руля и даже тормоза. Классического вакуумного усилителя тормозов нет.

Но всё это инженерное великолепие исправно работает, пока функционируют насос и его приводной ремень, многочисленные магистрали и бесчисленные клапаны. Слышал красочные рассказы владельцев Ситроенов про обрыв ремня и, как следствие, плавный, но неминуемый отказ всех гидравлических систем. Правда, ремень даже в дороге поменять, говорят, не сложно.

В общем, именно фирменная гидропневматика – радость и боль поклонников марки Citroen, гордость владельцев истинно французских машин и повод для насмешек их оппонентов.

Citroen XM: сам по себе

Но дело не только в удивительной подвеске. Citroen ХМ оригинален во всём! Истинно французский дизайн разработало истинно итальянское кузовное ателье Bertone. Вот уж действительно «зубило»! Так некогда называли нашу «восьмерку», но Citroen гораздо «зубилистей». Дело вкуса, конечно, но, по-моему, каждая линия приземистого элегантного кузова гармонична и куда осмысленней большинства причудливых изломов многих современных машин.

Узкие фары в начале 90‑х годов – очень модное решение.

Некая плата за оригинальную стилистику заключается в том, что довольно большая часть стекол передних дверей не открывается. Зато к ним идут воздуховоды: от торца приборной панели воздух проникает в двери и понимается к стеклам. Оригинально, к тому же очень полезно.

Хотя Citroen XM с колесной базой 2850 мм стал флагманской моделью марки, его сделали с практичным кузовом хэтчбек. Но и здесь всё небанально. За пятой дверью, над полкой стоит второе стекло, изолирующее салон от огромного грузового отсека. Примерно этого мне, кстати, всегда и не хватало в хэтчбеках. Всё гениальное просто: при открытой двери багажника в салон не проникает холод, дождь или снег. А при желании стекло можно поднимать и вместе с дверью.

Багажник хэтчбека довольно ­вместительный. Оригинальное решение – стекло салона под дверью багажника.

Комплектация этого автомобиля 1999 года выпуска – типично французская. Двигатель – средний в гамме: 2‑литровый, с наддувом, мощностью 147 л. с. Коробка передач – механическая, пятиступенчатая. Даже сейчас слышны во Франции высказывания, сводящиеся к мысли: зачем здоровому человеку автомат? Механические коробки до сих пор очень популярны, ведь такие машины дешевле и расход топлива ниже.

Двухлитровый двигатель развивает 147 л. с.

«Сердце» фирменной французской гидро­подвески. Каждому колесу – свой отдельный пневмобаллон.

Салон отделан уютной мягкой тканью, а передние сидения – очень удачный компромисс между комфортом и плотностью посадки. Гоночные «ковши» такой машине ни к чему. Вот только в этом, уже рестайлинговом автомобиле оригинальный односпицевый руль, которым Ситроены щеголяли еще с пятидесятых годов, уступил место обыкновенному. Да и комбинация приборов – без стилистических изысков. Но, конечно, французский шарм рестайлингом окончательно не изжили.

Комбинация приборов – бесхитростная, зато удобная. Кнопки на руле для начала 90‑х годов – признак продвинутой комплектации.

Стилистике салона не отказать в изяществе.

Забавные крышки «под дерево», закрывающие магнитолу и пепельницы (даже отдельные кнопки сделать не поленились!) можно воспринимать как заблудившиеся здесь детали бабушкиного комода. Но можно воспринимать и как важные «фишки» истинно французского стиля. Ведь ни Лувр, ни Триумфальная арка, ни даже Эйфелева башня, которую, кстати, построили в конце позапрошлого века временно, не могут устареть.

Отделка под дерево немного наивна, но не безвкусна. Под крышками – ­магнитола и пепельница с прикуривателем. За рычагом коробки – пульт противоугонной системы.

Между креслами под крышкой – набор кнопок для противоугонного кода. В инструкции к Ситроену подробно описано, как, желательно сразу после покупки, заложить собственный секретный шифр. Главное его потом не забыть.

Именно механические коробки были особенно популярны во Франции.

Слева от рычага коробки – регулировка жесткости амортизаторов Рычажок управления гидропневмоподвеской.

Педальный стояночный тормоз, в общем-то, не откровение, но у ХМ тормоз действует на передние колеса. Логика есть: зачем тянуть тросы через всю машину? Так что оригинальность Ситроена – не самоцель и вовсе не противоречит практичности. Хотя, согласятся с этим, вероятно, не все.

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