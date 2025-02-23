Оборвался ремень кондиционера на авто — меняем сразу!

Chevrolet Niva из парка «За рулем» вновь потребовала ремонта

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

– GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 193 500 км

Оборвавшийся ремень кондиционера Шевроле Нивы мы решили заменить, не дожидаясь весны.

Во‑первых, агрегатам вредно простаивать без движения – пусть даже зимой кондиционер включится только при некотором «плюсе» на улице. А во‑вторых, в зимние оттепели Нива даже с одним водителем запотевает так, словно везешь хмельную компанию.

Для замены подходит универсальный ремень размерности 4РК810.

Доступ к шкивам не слишком удобен – снизу автомобиля. Помимо защиты картера нужно демонтировать короб штатного брызговика, закрепленный несколькими саморезами – благо, не склонными к закисанию.

Установка нового ремня проста, но удивила архаичность конструкции натяжителя – сперва одним болтом нужно разневолить планку с роликом, а затем другим вручную выбрать натяг ремня и не забыть затянуть первый болт.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.