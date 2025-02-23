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Оборвался ремень кондиционера на авто — меняем сразу!

Chevrolet Niva из парка «За рулем» вновь потребовала ремонта

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 193 500 км
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Оборвавшийся ремень кондиционера Шевроле Нивы мы решили заменить, не дожидаясь весны.

Во‑первых, агрегатам вредно простаивать без движения – пусть даже зимой кондиционер включится только при некотором «плюсе» на улице. А во‑вторых, в зимние оттепели Нива даже с одним водителем запотевает так, словно везешь хмельную компанию.

Для замены подходит универсальный ремень размерности 4РК810.
Для замены подходит универсальный ремень размерности 4РК810.

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Доступ к шкивам не слишком удобен – снизу автомобиля. Помимо защиты картера нужно демонтировать короб штатного брызговика, закрепленный несколькими саморезами – благо, не склонными к закисанию.

Установка нового ремня проста, но удивила архаичность конструкции натяжителя – сперва одним болтом нужно разневолить планку с роликом, а затем другим вручную выбрать натяг ремня и не забыть затянуть первый болт.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 22
23.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-43