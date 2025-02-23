Оборвался ремень кондиционера на авто — меняем сразу!
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 193 500 км
Оборвавшийся ремень кондиционера Шевроле Нивы мы решили заменить, не дожидаясь весны.
Во‑первых, агрегатам вредно простаивать без движения – пусть даже зимой кондиционер включится только при некотором «плюсе» на улице. А во‑вторых, в зимние оттепели Нива даже с одним водителем запотевает так, словно везешь хмельную компанию.
Доступ к шкивам не слишком удобен – снизу автомобиля. Помимо защиты картера нужно демонтировать короб штатного брызговика, закрепленный несколькими саморезами – благо, не склонными к закисанию.
Установка нового ремня проста, но удивила архаичность конструкции натяжителя – сперва одним болтом нужно разневолить планку с роликом, а затем другим вручную выбрать натяг ремня и не забыть затянуть первый болт.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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