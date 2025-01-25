Как закрепить огнетушитель в машине – просто и почти даром

Читатель «За рулем» предложил свой способ фиксации огнетушителя в авто

Купил огнетушитель массой 3 кг. Чтобы он стоял устойчиво и не стучал, приобрел изоляцию для труб Порилекс 110/9 мм длиной 1 м.

Обрезал по размеру – огнетушитель входит идеально плотно.

Огнетушитель в импровизированном чехле из изоляции для труб

Г. Рыльский, г. Москва

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

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