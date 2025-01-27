К праворульным машинам есть особое требование

Глава ГАИ разъяснил, какие проблемы может вызвать трещина на лобовом стекле

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Трещины запрещены с левой стороны лобового стекла. Касается ли это праворуких машин? Какой штраф?

Голобородько Даниил, Новосибирская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с приложением 7 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) наличие трещин на ветровых стеклах транспортных средств в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.

Таким образом, трещин не должно быть с той стороны, с которой расположено место водителя . Законодательством РФ ответственность за эксплуатацию транспортного средства с трещиной на ветровом стекле не предусмотрена.

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