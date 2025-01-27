Допы, скидки, наличие машин — как работают дилеры Джили
Когда мы обходили дилеров Geely в прошлый раз, еще чувствовались отголоски дефицита: каких-то моделей не было в наличии, а стремительно набиравший популярность Monjaro многие продавали только с довеском дополнительного оборудования.
Как изменилась обстановка в дилерской сети на сегодняшний день? Мы отправились в наш традиционный рейд.
«А мы пойдем на север»
Первым делом мы заехали к дилеру, который находится к северу от МКАД. За минувший год самым главным изменением (его отлично видно с улицы) стали новые вывески. Рядом с «Geely» теперь располагаются названия дочерних брендов – Belgee и Knewstar. Забегая вперед скажу, что такая картина теперь у каждого автосалона.
Площадь салона немаленькая, но сильно уплотняться не стали – я насчитал лишь 9 машин. Представлены все модели. Ажиотаж на Monjaro спал. Машины есть в наличии и без доплаты. Но на складе.
В шоу-руме же стоял экземпляр Geely Monjaro с дополнительными опциями:
- защита картера (25 000 рублей),
- сигнализация (65 000 рублей),
- сетка воздухозаборников (20 000 рублей),
- антигравийная обработка днища (45 000 рублей),
- брызговики (15 000 рублей),
- коврики в салон (10 000 рублей).
Недешевые опции, надо сказать. И со всем этим добром мне были готовы отдать машину за 4 677 190 рублей без учета акций. За трейд-ин скидывали 250 000 рублей, за кредит – 200 000. Выгодный вариант!
Западный фронт
В дилерской деревне на Новой Риге шоу-рум просто гигантский. Может, поэтому мое появление там осталось незамеченным для персонала? Ходил-ходил среди выставленных 11 машин, но интереса у сотрудников так и не вызвал.
К слову, в зале я заметил редкий экземпляр: дорестайлинговый 7-местный кроссвэн Okavango, который у нас официально никогда не продавался.
Monjaro тут тоже есть в наличии, но ценник на нем «нарисован» выше, чем в предыдущем салоне: 5 060 700 рублей. При этом из допов только сетка в багажник. Нет уж, поищу еще.
«Мутная» история
Следующая остановка – автосалон Geely на северо-востоке. Он хорош просторнейшей парковкой – хоть на фуре приезжай. А вот фасад выглядит неопрятно – все стекла в мутной пелене (МКАД в ста метрах, но это не оправдание).
Посетителей внутри – пара человек. Да и те ждут свои машины из сервиса. На ресепшене поздоровались, но менеджеры все как один разговаривали по телефону и, соответственно, времени мне не уделили.
Среди семи экспонировавшихся машин был и Monjaro. Судя по табличке, цена на него соответствовала РРЦ. Безрезультатно прождав, когда ко мне подойдет освободившийся сотрудник, пришлось уехать несолоно хлебавши.
Соседи редакции
В конце рейда визит был нанесен в салон рядом с ВДНХ – он находится в пяти минутах от редакции «За рулем». Близость к центру сказывается – парковка плотно заставлена машинами.
На входе никто не встретил, не поздоровался. Шоу-рум салона очень тесный, экспонируется всего пять моделей.
Monjaro тут представлен в привлекательной матовой окраске. Это исполнение в топовой комплекции, и просят за нее 5 061 190 рублей (вместе с ковриками).
Осмотрев автомобиль, я пошел к столику с весело общавшимися друг с другом менеджерами:
– Интересует эта машина, – киваю на Monjaro. Есть ли возможность получить скидку?
– К торгу мы готовы, но за одобрением надо идти к руководству. На скидку тысяч в сто точно можете рассчитывать.
Что ж, по нынешним временам это тоже неплохо.
Выводы
У Geely – одна из самых широких дилерских сетей в России. Однако работает она не идеально. И если, скажем, такие факторы, как тесная парковка или отдаленность от центра, дилер исправить не может, то заставить персонал крутиться – вполне. Без внимания и активности продажников трудно построить успешный бизнес.
Пока Monjaro продает себя сам (кроссовер и правда очень удачный). Но он начинает приедаться, а конкурентов становится все больше. Так что шевелиться дилерам все равно придется. Жизнь заставит.
- Мощный дизель, классический автомат, муфта… Но есть и минусы – «За рулем» испытал на тестах выносливый автомобиль Foton Tunland.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube