Допы, скидки, наличие машин — как работают дилеры Джили

Эксперт Тимкин отчитался о результатах рейда по автосалонам Geely

Когда мы обходили дилеров Geely в прошлый раз, еще чувствовались отголоски дефицита: каких-то моделей не было в наличии, а стремительно набиравший популярность Monjaro многие продавали только с довеском дополнительного оборудования.

Как изменилась обстановка в дилерской сети на сегодняшний день? Мы отправились в наш традиционный рейд.

«А мы пойдем на север»

Первым делом мы заехали к дилеру, который находится к северу от МКАД. За минувший год самым главным изменением (его отлично видно с улицы) стали новые вывески. Рядом с «Geely» теперь располагаются названия дочерних брендов – Belgee и Knewstar. Забегая вперед скажу, что такая картина теперь у каждого автосалона.

Площадь салона немаленькая, но сильно уплотняться не стали – я насчитал лишь 9 машин. Представлены все модели. Ажиотаж на Monjaro спал. Машины есть в наличии и без доплаты. Но на складе.

Машины на периферии, а клиенты – в центре зала.

В шоу-руме же стоял экземпляр Geely Monjaro с дополнительными опциями:

защита картера (25 000 рублей),

сигнализация (65 000 рублей),

сетка воздухозаборников (20 000 рублей),

антигравийная обработка днища (45 000 рублей),

брызговики (15 000 рублей),

коврики в салон (10 000 рублей).

Недешевые опции, надо сказать. И со всем этим добром мне были готовы отдать машину за 4 677 190 рублей без учета акций. За трейд-ин скидывали 250 000 рублей, за кредит – 200 000. Выгодный вариант!

Knewstar 001 (в прошлой жизни Geely Tugella) теперь стоит среди разномастных Geely – отдельных шоу-румов у нового бренда нет.

Западный фронт

В дилерской деревне на Новой Риге шоу-рум просто гигантский. Может, поэтому мое появление там осталось незамеченным для персонала? Ходил-ходил среди выставленных 11 машин, но интереса у сотрудников так и не вызвал.

К слову, в зале я заметил редкий экземпляр: дорестайлинговый 7-местный кроссвэн Okavango, который у нас официально никогда не продавался.

Monjaro тут тоже есть в наличии, но ценник на нем «нарисован» выше, чем в предыдущем салоне: 5 060 700 рублей. При этом из допов только сетка в багажник. Нет уж, поищу еще.

В этом салоне больше половины машин стояли на зарядке, с поднятым капотом. Клиентам такая картина вряд ли понравится…

«Мутная» история

Следующая остановка – автосалон Geely на северо-востоке. Он хорош просторнейшей парковкой – хоть на фуре приезжай. А вот фасад выглядит неопрятно – все стекла в мутной пелене (МКАД в ста метрах, но это не оправдание).

Посетителей внутри – пара человек. Да и те ждут свои машины из сервиса. На ресепшене поздоровались, но менеджеры все как один разговаривали по телефону и, соответственно, времени мне не уделили.

На ресепшене висит эмблема компании старого образца – сейчас она уже не цветная, а монохромная.

Среди семи экспонировавшихся машин был и Monjaro. Судя по табличке, цена на него соответствовала РРЦ. Безрезультатно прождав, когда ко мне подойдет освободившийся сотрудник, пришлось уехать несолоно хлебавши.

Monjaro перестал быть дефицитом, но подскочившие цены и дорогой кредит остановили рост спроса.

Соседи редакции

В конце рейда визит был нанесен в салон рядом с ВДНХ – он находится в пяти минутах от редакции «За рулем». Близость к центру сказывается – парковка плотно заставлена машинами.

На входе никто не встретил, не поздоровался. Шоу-рум салона очень тесный, экспонируется всего пять моделей.

Monjaro тут представлен в привлекательной матовой окраске. Это исполнение в топовой комплекции, и просят за нее 5 061 190 рублей (вместе с ковриками).

Осмотрев автомобиль, я пошел к столику с весело общавшимися друг с другом менеджерами:

– Интересует эта машина, – киваю на Monjaro. Есть ли возможность получить скидку?

– К торгу мы готовы, но за одобрением надо идти к руководству. На скидку тысяч в сто точно можете рассчитывать.

Что ж, по нынешним временам это тоже неплохо.

Здесь за Monjaro попросили больше всего: 5 061 190 рублей. При этом из опций – только коврики в салоне.

Выводы

У Geely – одна из самых широких дилерских сетей в России. Однако работает она не идеально. И если, скажем, такие факторы, как тесная парковка или отдаленность от центра, дилер исправить не может, то заставить персонал крутиться – вполне. Без внимания и активности продажников трудно построить успешный бизнес.

Пока Monjaro продает себя сам (кроссовер и правда очень удачный). Но он начинает приедаться, а конкурентов становится все больше. Так что шевелиться дилерам все равно придется. Жизнь заставит.

Мощный дизель, классический автомат, муфта… Но есть и минусы – «За рулем» испытал на тестах выносливый автомобиль Foton Tunland.