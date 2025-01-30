Инспектор придрался к шинам или дискам — чем это обернется

Эксперт Ревин объяснил, когда машину могут отправить на техосмотр из-за колес

Напомню, что техосмотр транспортных средств, находящихся в индивидуальном пользовании владельца и не использующихся для перевозок пассажиров за плату, сейчас отменен. Поэтому всю ответственность за техническое состояние автомобиля несет владелец. Но небольшой техосмотр на дороге вам может устроить остановивший вас для проверки документов сотрудник полиции.

Обратите внимание, что самым уязвимым местом при осмотре транспорта на дороге оказываются именно колеса – они на виду.

С другой стороны, вы должны твердо запомнить формулировку, согласно которой, руководствуясь п 2.3.1 ПДД, можно не спеша ехать со множеством мелких и крупных неисправностей и недостатков. Ведь движение запрещено лишь при неисправности тормозной системы, рулевого управления, освещения в темное время суток и стеклоочистителя в дождь или снег.

Звучит формулировка так: «Следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

В крайнем случае, вам могут выписать штраф 500 рублей или ограничатся предупреждением. Направить автомобиль частника «на повторный техосмотр» нельзя – у него и первого-то не было.

Но рассмотрим, на что может обратить внимание инспектор ДПС.

Зима-лето

Три летних месяца нельзя ездить на шипах, а три зимних месяца нельзя кататься на летних шинах. Но так порой выезжают из автосалона даже новые машины – это неправильно, не одобряем.

Кроме того, шипованные шины должны быть на обеих осях автомобиля. Если инспектор увидел недостатки, то отвечать следует так: «еду переобуваться, машина с прошлого сезона стояла». Если не подействует, то готовьтесь к штрафу в 500 рублей.

Остаточная высота протектора

Если высота протектора ваших летних шин составляет меньше 1,6 мм, а зимних – меньше 4 мм, то риск при движении в сложных условиях возрастает. При этом штраф за такие шины ограничивается 500 рублями.

Размеры колес и шин

Кто-то любит низкопрофильные шины, позволяющие поставить на автомобиль красивые диски большого диаметра. Те, кому не чужд дух Camel Trophy, наоборот, любят высокопрофильные шины на небольших дисках. В обоих случаях нештатная размерность колес заметна сразу, что может вызвать вопросы со стороны инспектора ГАИ.

Но, например, приглядываться, что вы на Kia Rio поставили шины 195/65R15 вместо штатных 185/65R15, никто не будет. В худшем случае водителю такого автомобиля выпишут штраф 500 рублей.

Возраст шин

Проблемы могут возникнуть, если шины, установленные на вашем автомобиле, старше 10 лет, даже при достаточной высоте протектора. Такие шины действительно лучше заменить. Но разглядывать дату выпуска шин на дороге точно никто не будет.

«Грыжи»

Если на шине появилось место, где резина выгибается пузырем наружу, то это очень опасно – внутри произошел разрыве нитей корда. При этом машину на ходу сильно трясет, а шина может лопнуть в любой момент.

Советую вместо такого колеса поставить запасное, или, в крайнем случае, переставить его назад.

Отсутствие крепежа

Отсутствие одной гайки или болта смертельно опасно, особенно если у вас всего три элемента крепления колеса. Например, у Смарта колесо крепится всего тремя болтами. Все они должны быть на месте!

Добраться до дома без одной гайки на колесе с четырьмя точками крепления можно, соблюдая особую осторожность. Ну а те, у кого болтов или гаек пять или шесть, могут передвигаться вполне безопасно.

Инспектор ДПС может заметить недостатки крепежа лишь на стальных колесах без колпаков, за что предупредит или накажет штрафом в 500 рублей.

Вывод

Сохранять колеса и шины автомобиля в исправном состоянии нужно, в первую очередь, самому владельцу транспортного средства. Это важное условие безопасной езды.

Наказание же за все перечисленные в статье неисправности невелико.

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