5 любопытных фактов о дизеле, которые мало кто знает

«За рулем» рассказал, в какую ловушку попала Европа с дизтопливом и Adblue

1. Уголь – топливо для дизеля

Изначально дизельный двигатель не рассчитывался для работы на солярке. В качестве топлива Рудольф Дизель планировал использовать каменноугольную пыль и даже растительное масло.

Однако в результате экспериментов выяснилось, что каменноугольная пыль в качестве топлива не подходит, поскольку при сгорании образуется много золы. Сама же пыль обладает абразивными свойствами и царапает стенки цилиндра. Да и процесс подачи каменноугольной пыли в камеру сгорания вызывал трудности.

В результате изобретатель вынужден был сосредоточиться на нефтепродуктах.

2. Нанопыль вредна для экологии

Защитники природы обратились к изготовителям дизельных двигателей с требованием о ежегодном снижении вредных выбросов. Инженеры вынуждены были настолько обеднить горючую смесь, что выхлоп начал содержать сажу, называемую нанопылью.

3. Бензин вреднее дизеля

После появления в выхлопе дизельных моторов нанопыли «зеленые» не поняли, что их действия делают только хуже, и потребовали вовсе запретить использование дизельных двигателей, поскольку якобы только их выхлоп содержит сажу.

Однако вскоре выяснилось, что бензиновые турбодвигатели с непосредственным впрыском вырабатывают более опасную нанопыль.

4. Голубое топливо губит дизель

В Европе современные дизельные двигатели имеют систему очистки выхлопных газов с применением Adblue – жидкого реагента. По сути, это раствор деминерализованной воды и мочевины.

Интересный факт в том, что мочевина получается из аммиака путем синтеза. В свою очередь, аммиак добывается из природного газа. А газ, как известно, в Европе стоит недешево. По этой причине компания BASF значительно снизила производство аммиака. Это привело к шестикратному росту стоимости Adblue. При этом стоит учитывать, что использование дизельных двигателей с нейтрализаторами SCR без Adblue в Европе запрещено с 2008 года. Вот такая ловушка.

Под синей крышкой горловина для заливки раствора AdBlue.

5. Разноцветное дизтопливо

О разных цветах солярки ходят несколько мифов. Развеять их поможет эксперт компании «Газпромнефть» Виктор Чуяков:

«Отличия в цвете дизтоплив разных производителей могут быть обусловлены технологическими особенностями конкретного производства. Например, если один и тот же НПЗ выпускает ДТ по ГОСТу и по ТУ, эти два продукта могут различаться по цвету. Но прямой идентификации, как и связи цвета топлива с сезонностью или его производителем, не существует. Летнее и зимнее дизельное топливо визуально также не различаются. Можно даже сказать, что степень очистки современного топлива достигла такого уровня, что визуально не всегда можно отличить даже бензин от ДТ».

Зимнее дизтопливо рассчитано на использование в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и европейской части РФ. В более теплых регионах нашей страны на АЗС замена летнего топлива на зимнее начинается с конца осени, когда столбик термометра опускается до нуля градусов.

В целом история дизельных двигателей насчитывает почти 130 лет, и хочется верить, что продлится она еще очень долго.

Эксперт Колодочкин объяснил, почему метанольные омывайки запрещены, но все равно продаются.