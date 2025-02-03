#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГАИ перечислили основные нарушения, которые допускают велокурьеры
12 февраля
В ГАИ перечислили основные нарушения, которые допускают велокурьеры
Госавтоинспекция САО столицы проверила...
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...

Китайский бестселлер — что будет с его кузовом через несколько лет?

«За рулем» назвал главную проблему китайского кроссовера Geely Coolray

Кроссовер Geely Coolray известен у нас с 2019 года и за это время прочно вошел в ряды однозначных бестселлеров. Размером с популярную некогда Hyundai Creta, он был первенцем Geely в плане использования платформы BMA (B‑segment Modular Architecture) от Volvo.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Эксперт Илья Хлебушкин в новом номере журнала «За рулем» подробно рассказал о том, что происходит с такими машинами, намотавшими по нашим дорогам первые сотни тысяч километров.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Долговечность кузова у Geely отнюдь не вольвовская. Лакокрасочное покрытие не отличается завидными толщиной и прочностью, так что количество сколов и потертостей способно удручить уже через год-два. И защита от коррозии для наших условий нужна посерьезнее: если все внешние панели, кроме крыши, защищены цинком, то снизу цинкового слоя нет – наш прибор его не обнаружил. В зоне риска – пороги и сварные швы лонжеронов.

Но это не единственная проблема Кулрея – есть как минимум еще одно слабое место.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Вместе с тем, все совсем не так мрачно, и финал материала о Geely Coolray в новом «За рулем» отчасти парадоксален. Не будем спойлерить – вам точно стоит прочитать это лично.

Все моменты, на которые стоит обратить внимание владельцам Geely Coolray и тем, кто собирается таковым стать, – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Не Volvo» из журнала «За рулем» № 02 за 2025 год.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4459
03.02.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Geely Coolray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв