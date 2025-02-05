Самые дорогие, самые тусклые, самые холодные — у каких фар свет лучше
Когда-то, больше века назад, ацетиленовые фонари на автомобилях были вытеснены лампами накаливания. Стеклянные колбы с раскаленной и светящейся спиралью внутри почти до конца прошлого века отвечали за головное освещение автомобиля.
За это время произошло лишь одно изменение – простые лампы накаливания сменили лампы со спиралями, работающими в среде инертного газа. Их назвали галогенными.
Мы с вами живем в интересное время. Такого в истории автомобилестроения не было, чтобы на дорогах можно было встретить сравнительно новые автомобили сразу с тремя типами источника света – галогеновыми фарами, фарами с ксеноновыми лампами и со светодиодами.
У фар автомобиля две основные задачи: максимально хорошо, равномерно и далеко освещать дорогу перед автомобилем и, вместе с тем, не слепить водителей встречного транспорта.
Посмотрим, насколько хорошо справляются с этими задачами фары с тремя перечисленными источниками света.
Фары с галогенными источниками света
Их можно разделить на две большие группы. К первой относится лампа Н4 мощностью 55/60 Вт, которая в одиночку обеспечивает и ближний, и дальний свет.
Ко второй группе относятся фары, в которых отдельные лампы со своими отражателями отвечают как за освещение дороги вдаль при отсутствии встречных автомобилей, так и за обзорность в условиях интенсивного встречного и попутного движения.
Фары с лампами Н4 – это просто энергетическая катастрофа. В режиме ближнего света более трети излучения спирали мощностью 55 Вт отсекается металлическим экраном, расположенным внутри колбы лампы, а потому не освещает дорогу.
Такова плата за то, чтобы засветка зоны расположения глаз водителя встречного автомобиля была минимальной. На режиме дальнего света ситуация лучше, и все 60 Вт идут на освещение дороги. У таких фар преимуществом являются только простая, отработанная конструкция и низкая стоимость.
Стоимость одной, даже самой «именитой» лампы накаливания, не превышает 1500 рублей.
Фара с двумя галогеновыми лампами, одна из которых дает ближний свет, а другая – дальний, совершеннее. По крайней мере, все световое излучение от 55-ваттной спирали наиболее распространенной лампы Н7 идет на образование пучков ближнего света.
Сегодня на некоторых автомобилях в фарах используются лампы накаливания в сочетании с линзами. Эта конструкция обеспечивает лучшее светораспределение, но лампам в такой ситуации очень «жарко», что снижает их и без того небольшой ресурс.
Вообще, ресурс ламп накаливания является ахиллесовой пятой такой системы освещения. Сколько на дороге «одноглазых» машин, и чаще всего это модели с галогенными лампами.
Сегодня все автомобили с галогенными источниками света снабжают корректорами, изменяющими угол пучков света по отношению к продольной оси автомобиля. При правильном использовании это хорошие помощники на дороге.
В целом про фары с лампами накаливания можно сказать, что они, отличаясь простотой и низкой стоимостью, имеют и другие преимущества. Снег зимой на них быстро тает от нагрева достаточно сильным источником тепла. Но зато и жидкая грязь активно присыхает.
Неплохим сочетанием являются галогенная фара и струйный омыватель. Хотя раньше на некоторых автомобилях были и маленькие дворнички на каждой фаре. Жаль, что такое решение возможно только при стеклянных колпаках фар. Встречалось оно редко и чаще на автомобилях для северных широт.