Самые дорогие, самые тусклые, самые холодные — у каких фар свет лучше

Эксперт Ревин перечислил плюсы и минусы галогена, ксенона и светодиодов в фарах

Когда-то, больше века назад, ацетиленовые фонари на автомобилях были вытеснены лампами накаливания. Стеклянные колбы с раскаленной и светящейся спиралью внутри почти до конца прошлого века отвечали за головное освещение автомобиля.

За это время произошло лишь одно изменение – простые лампы накаливания сменили лампы со спиралями, работающими в среде инертного газа. Их назвали галогенными.

Мы с вами живем в интересное время. Такого в истории автомобилестроения не было, чтобы на дорогах можно было встретить сравнительно новые автомобили сразу с тремя типами источника света – галогеновыми фарами, фарами с ксеноновыми лампами и со светодиодами.

У фар автомобиля две основные задачи: максимально хорошо, равномерно и далеко освещать дорогу перед автомобилем и, вместе с тем, не слепить водителей встречного транспорта.

Посмотрим, насколько хорошо справляются с этими задачами фары с тремя перечисленными источниками света.

Фары с галогенными источниками света

Их можно разделить на две большие группы. К первой относится лампа Н4 мощностью 55/60 Вт, которая в одиночку обеспечивает и ближний, и дальний свет.

Внутри галогеновой лампы Н4 хорошо виден экран, закрывающий большую часть светового потока от спирали ближнего света.

Ко второй группе относятся фары, в которых отдельные лампы со своими отражателями отвечают как за освещение дороги вдаль при отсутствии встречных автомобилей, так и за обзорность в условиях интенсивного встречного и попутного движения.

Фары с лампами Н4 – это просто энергетическая катастрофа. В режиме ближнего света более трети излучения спирали мощностью 55 Вт отсекается металлическим экраном, расположенным внутри колбы лампы, а потому не освещает дорогу.

Такова плата за то, чтобы засветка зоны расположения глаз водителя встречного автомобиля была минимальной. На режиме дальнего света ситуация лучше, и все 60 Вт идут на освещение дороги. У таких фар преимуществом являются только простая, отработанная конструкция и низкая стоимость.

Стоимость одной, даже самой «именитой» лампы накаливания, не превышает 1500 рублей.

В лаборатории галогенная лампа Н4 показывает вот такое светораспределение. Примерно такую же картинку обязана «рисовать» каждая фара вашего автомобиля на стенке гаража, причем горизонтальная линия должна быть немного ниже оси ваших фар.

Фара с двумя галогеновыми лампами, одна из которых дает ближний свет, а другая – дальний, совершеннее. По крайней мере, все световое излучение от 55-ваттной спирали наиболее распространенной лампы Н7 идет на образование пучков ближнего света.

Сегодня на некоторых автомобилях в фарах используются лампы накаливания в сочетании с линзами. Эта конструкция обеспечивает лучшее светораспределение, но лампам в такой ситуации очень «жарко», что снижает их и без того небольшой ресурс.

Вообще, ресурс ламп накаливания является ахиллесовой пятой такой системы освещения. Сколько на дороге «одноглазых» машин, и чаще всего это модели с галогенными лампами.

Сегодня все автомобили с галогенными источниками света снабжают корректорами, изменяющими угол пучков света по отношению к продольной оси автомобиля. При правильном использовании это хорошие помощники на дороге.

В целом про фары с лампами накаливания можно сказать, что они, отличаясь простотой и низкой стоимостью, имеют и другие преимущества. Снег зимой на них быстро тает от нагрева достаточно сильным источником тепла. Но зато и жидкая грязь активно присыхает.

Неплохим сочетанием являются галогенная фара и струйный омыватель. Хотя раньше на некоторых автомобилях были и маленькие дворнички на каждой фаре. Жаль, что такое решение возможно только при стеклянных колпаках фар. Встречалось оно редко и чаще на автомобилях для северных широт.