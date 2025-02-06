#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Знакомые модели под новой маркой — они едут к нам из Белоруссии

Новые автомобили из Беларуси появились на рынке России в 2025 году

Автопром Беларуси в конце прошлого года представил на международной выставке «Комтранс» свои новинки, которые уже начинают продавать в России.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Помните марку Maxus, некогда принадлежавшую ГАЗу? В 2009 году она перешла китайскому концерну SAIC, которой он владеет до сих пор.

Две ее коммерческие модели снова выходят на российский рынок под брендом Avior, и к ней же относится автобус Avior Tourist белорусской сборки.

Avior G10

Заднеприводный Avior G10 длиной 5168 мм может быть полной массой 2,5 или 3 тонны.

Avior G10
Avior G10
Avior G10
Avior G10

Рекомендуем
АВТОВАЗ запустит новый бренд — рассказываем, зачем ему это нужно

Двухлитровый дизель развивает приличные 160 сил и работает с 6‑ступенчатой механикой.

Спереди – стойки McPherson, сзади – мост на рессорах.

В комплектацию, среди прочего, входят ESP, две подушки безопасности, кондиционер, задний парктроник, галогеновые фары, две сдвижные двери. Фургон вмещает 5,2 м³.

Avior V90

В старшем фургоне Avior V90 узнаются мотивы Ford Transit. Длина машины 5940 мм, полная масса адаптирована под российские реалии – 2,5 или 3,5 т. Дизель тут послабее (150 л. с.), зато привод передний, что для нашего климата удобнее. Объем грузового отсека достигает 12 м³.

Avior V90
Avior V90
Avior V90

Расщедрились на LED-фары в «базе», а вот левая сдвижная дверь идет за доплату.

Комплектация богатая: обогрев передних сидений, парктроник «по кругу», датчики света и дождя, старт-стоп, центральный экран на 10 дюймов. Есть системы контроля рядности и экстренного автоторможения.

Рекомендуем
Рама, полный привод, понижайка, 7 мест — новый внедорожник от российской фирмы

Но самое удивительное, что в двухместной кабине – шесть подушек безопасности. Уровень!

О других экспонатах международной выставки «Комтранс», которая прошла в Москве этой зимой, мы еще расскажем – заходите почаще!

  • На выставке «Комтранс» представили новые версии полноприводной ГАЗели NN.

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
Количество просмотров 1531
06.02.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
Поделиться:
Оцените материал:
+1