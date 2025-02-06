Знакомые модели под новой маркой — они едут к нам из Белоруссии

Новые автомобили из Беларуси появились на рынке России в 2025 году

Автопром Беларуси в конце прошлого года представил на международной выставке «Комтранс» свои новинки, которые уже начинают продавать в России.

Помните марку Maxus, некогда принадлежавшую ГАЗу? В 2009 году она перешла китайскому концерну SAIC, которой он владеет до сих пор.

Две ее коммерческие модели снова выходят на российский рынок под брендом Avior, и к ней же относится автобус Avior Tourist белорусской сборки.

Avior G10

Заднеприводный Avior G10 длиной 5168 мм может быть полной массой 2,5 или 3 тонны.

Avior G10

Avior G10 Avior G10

Двухлитровый дизель развивает приличные 160 сил и работает с 6‑ступенчатой механикой.

Спереди – стойки McPherson, сзади – мост на рессорах.

В комплектацию, среди прочего, входят ESP, две подушки безопасности, кондиционер, задний парктроник, галогеновые фары, две сдвижные двери. Фургон вмещает 5,2 м³.

Avior V90

В старшем фургоне Avior V90 узнаются мотивы Ford Transit. Длина машины 5940 мм, полная масса адаптирована под российские реалии – 2,5 или 3,5 т. Дизель тут послабее (150 л. с.), зато привод передний, что для нашего климата удобнее. Объем грузового отсека достигает 12 м³.

Avior V90

Avior V90

Расщедрились на LED-фары в «базе», а вот левая сдвижная дверь идет за доплату.

Комплектация богатая: обогрев передних сидений, парктроник «по кругу», датчики света и дождя, старт-стоп, центральный экран на 10 дюймов. Есть системы контроля рядности и экстренного автоторможения.

Но самое удивительное, что в двухместной кабине – шесть подушек безопасности. Уровень!

О других экспонатах международной выставки «Комтранс», которая прошла в Москве этой зимой, мы еще расскажем – заходите почаще!

На выставке «Комтранс» представили новые версии полноприводной ГАЗели NN.