Это был хороший год! — цифры и факты об авторынке России

В 2024 году россияне купили 1,57 млн новых авто и вывели РФ на 4-е место в Европе

В 2024 году российский авторынок превзошел самые смелые прогнозы – несмотря на высокие цены и неподъемные кредиты.

После обвала в 2022 году, когда было продано 670 тысяч новых автомобилей, российский авторынок вырос в 2023‑м до 1,06 млн машин. Хотя изначально даже неисправимые оптимисты не предполагали больше 850 тысяч.

Прогноз сбылся – причем самый смелый

На 2024 год прогнозы были позитивными, но не взрывными. Самый смелый давало агентство «Автостат,» предрекая при наилучшем раскладе объем рынка на уровне 1,4 млн машин. И снова вышло больше: в 2024 году россияне купили 1,57 млн новых автомобилей – по данным того же «Автостата». Это лишь чуть меньше, чем в ковидном 2020‑м, когда «наторговали» 1,6 млн машин.

По итогам 2024 года российский рынок стал четвертым в Европе, опередив Италию (1,56 млн машин) с минимальным отрывом. Впереди Германия (2,82 млн), Великобритания (1,95 млн) и Франция (1,72 млн).

Среди отдельных месяцев были и вовсе ударные. В октябре на учет встали 171,2 тысячи автомобилей. На традиционный осенний всплеск наложился ажиотаж в связи с очередным ростом утильсбора. Более высокими месячные продажи были лишь в далеком 2014 году.

В 2024 году поставлено на учет 1 571 272 новых легковых автомобиля – на 48% больше, чем годом ранее.

Однако именно осенью сошлись воедино сразу несколько негативных для рынка факторов: очередное пике курса рубля, повышение ключевой ставки Центробанка, рост утильсбора. И после октября спрос логичным образом пошел вниз.

И покупатели вдруг столкнулись в дилерских центрах с давно забытым – со скидками и подарками. Продавцы были готовы даже перебивать предложения друг друга. Минус 10% от цены в прайс-листе стали чуть ли не минимальной скидкой, а по факту давали и больше. Однако даже при таких пряниках декабрьские продажи почти не прибавили относительно ноябрьских, что для рынка нетипично – обычно декабрь выдается очень бойким.

Как сработали наши

АВТОВАЗ

АВТОВАЗ выпустил 525,5 тысячи автомобилей. Из них встало на учет в России 436,2 тысячи. В наиболее кризисные для рынка месяцы после февраля 2022 года доля отечественного гиганта порой превышала 40%. Но это всплески. По итогам 2023‑го доля автомобилей Лада в общем объеме продаж новых автомобилей составила 30,6%, а в 2024 году сократилась до 27,8%.

С одной стороны, тренд хороший: монопольное положение убивает мотивацию улучшать продукцию. С другой, только рыночными способами АВТОВАЗ едва ли справится с нашествием китайских производителей. О чем говорит и глава компании Максим Соколов, призывающий поставить заслон «восточным партнерам», которые дают на свои машины небывалые скидки.

Если верить статистике, новые машины за год почти не подорожали: +1% и средняя цена 3,05 млн рублей. Подержанные стоят, в среднем, 1,14 млн, прибавив за год 4%.

Москвич

Возрожденный Москвич в 2022 году представил амбициозный план: продать 50 тысяч машин в 2023 году и 100 тысяч в 2024 году. Фактический результат скромнее – 13,1 и 23,3 тысячи соответственно. Москвич в некоторые месяцы даже попадал в топ‑10 продаж, но по итогам всего 2024 года в десятке не удержался.

Вы удивитесь: дорогих и «серых» гибридов Li за год в России зарегистрировали всего на 70 штук меньше, чем Москвичей.

Доля электромобилей немного превысила 1%. Гибриды выросли до 4%.

Evolute

Evolute показал более чем скромный результат. Общие продажи электромобилей в России за прошлый год выросли на 26,4%, до 17,8 тысячи – а Evolute просел на 39%: в ГАИ зарегистрировали всего 1226 машин. И это – при линейке из четырех моделей.

Снова не удержаться от парадоксального сравнения. Премиальный Voyah Free, который импортирует из Китая та же компания «Моторинвест», что собирает под Липецком Эволюты, разошелся тиражом 7,3 тысячи штук. Нишевый бизнес-вэн Voyah Dream – и тот в одиночку обошел весь Evolute с результатом 1,6 тысячи машин. А ведь у «Моторинвеста» есть обязательства по глубокой локализации Эволютов в рамках СПИК…

Каждый пятый новый автомобиль встает на учет в Москве и Подмосковье.

Solaris, Xcite и новая Волга

Solaris (бывшие автомобили Hyundai и Kia) и Xcite (Chery петербургской сборки) пока держатся скромно. Тем не менее, в 2024 году было собрано почти 22 тысячи Солярисов разных моделей – преимущественно седанов.

Новую Волгу мы ждали в конце 2024 года – хотя бы первые серийные машины. Не получилось. Однако проект не заглох: в Нижнем Новгороде работают с партнерами и, надеемся, всё еще получится. Правда, в статистике постановок на учет в ГАИ засветились три новые Волги – те самые прототипы, которые показывали летом 2024 года, пришлось узаконить, чтобы иметь допуск на дороги общего пользования.

Объем производства легковых автомобилей в России вырос с 573,2 до 807,6 тысячи (+41%).

Какими результатами могут гордиться иностранные автопроизводители, мы еще расскажем. Заходите почаще!