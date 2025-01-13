Стало известно, что за машины Volga поставили на учет в России

Седаны Volga подготовили для испытаний

Ранее сообщалось, что в России были поставлены на учет совершенно новые автомобили Volga, а именно седан C40 и кроссоверы K30 и K40. Как такое стало возможно, с учетом того, что производство даже опытных партий не начиналось, было неясно. Оказывается, три новые модели подготовили для испытаний, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Уточняется, что так завод «Производство легковых автомобилей» получил номера для испытаний автомобилей без привязки к VIN-номерам. То есть, проект продолжает развитие, несмотря на задержку.

Новые Volga представляют собой перелицованные автомобили Changan. Так, седан C40 – это Changan Raeton Plus, кроссовер K30 – Changan Auchan X5 Plus, а кроссовер K40 – Changan Uni-Z. Вероятно, испытывать будут автомобили китайской сборки.

Volga C40

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Китайские автомобили»