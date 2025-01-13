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Стало известно, что за машины Volga поставили на учет в России

Седаны Volga подготовили для испытаний

Ранее сообщалось, что в России были поставлены на учет совершенно новые автомобили Volga, а именно седан C40 и кроссоверы K30 и K40. Как такое стало возможно, с учетом того, что производство даже опытных партий не начиналось, было неясно. Оказывается, три новые модели подготовили для испытаний, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

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Уточняется, что так завод «Производство легковых автомобилей» получил номера для испытаний автомобилей без привязки к VIN-номерам. То есть, проект продолжает развитие, несмотря на задержку.

Новые Volga представляют собой перелицованные автомобили Changan. Так, седан C40 – это Changan Raeton Plus, кроссовер K30 – Changan Auchan X5 Plus, а кроссовер K40 – Changan Uni-Z. Вероятно, испытывать будут автомобили китайской сборки.

Volga C40
Volga C40

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 4051
13.01.2025 
Фото:ГАЗ
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