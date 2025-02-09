Посчитали — удивились: какие машины покупали россияне в 2024 году

За прошлый год в РФ встало на учет 190,6 тыс. автомобилей Haval

Китайские владения

За последние два года у нас сформировалась «большая четверка» китайских брендов, лидирующих по продажам за явным преимуществом. Помните, как все недоумевали: зачем Хавейлу завод в России мощностью 60–80 тысяч машин? Так вот за прошлый год на учет встало 190,6 тысячи автомобилей Haval. Мощностей давно уже не хватает, поэтому сборку кроссовера Haval M6 (пока крупноузловую) осваивают на заводе ПСМА в Калуге.

Рубеж в 100 тысяч машин перешагнули Chery, Geely и Changan. Последний достиг успеха благодаря широкой линейке из 12 моделей разного класса и стилистики и, по последним данным, ведет переговоры с «Автотором» о сборке своих машин в России.

Интереснее посмотреть на результаты не по отдельным брендам, а по всем концернам. Chery – это не только собственно Chery, но и Omoda, Exeed, Jaecoo, зашедший в Россию через отдельное представительство Jetour, собирающиеся на «Автоторе» Kaiyi и в Петербурге – Xcite. В сумме получается 323,6 тысячи машин, больше 20% рынка. Haval при поддержке марок Great Wall и Tank дает 226 тысяч. А Geely вместе с Belgeе, Knewstar и Livan подбирается к 190 тысячам.

Omoda, Jaecoo, Belgee и Tank показали хорошие продажи силами всего двух моделей. Для марки GAC Россия стала крупнейшим рынком после родного Китая.

Объем производства легковых автомобилей в России вырос с 573,2 до 807,6 тысячи (+41%)

Калининградский «Автотор», набравший для сборки коллекцию китайских марок второго-третьего эшелона, не достиг заветного объема в 100–130 тысяч машин. Его самые успешные марки – BAIC (10,6 тысячи штук) и Kaiyi (7,9 тысячи). В декабре основатель компании Владимир Щербаков заявил, что к 2030 году «Автотор» будет делать уже 400 тысяч машин в год.

Ввоз легковушек в 2024 году достиг 924,6 тысячи единиц. Это на 31% больше, чем в 2023-м. Почти весь объем импортирован из Китая.

«Серая» зона

Марки из других стран, на удивление, не растворились в китайском море. Самая успешная – Toyota, добралась до 14‑го места. Держатся в топ‑20 Kia и Hyundai. Автомобили BMW покупали лучше, чем BAIC.

Mercedes-Benz, по иронии, стоит на соседней строчке с Hongqi – брендом, который теперь называют его преемником. По 2000–5000 машин на счету марок Land Rover, Audi, Skoda, Mazda, Volkswagen и Lexus.

Кроссоверы всех типов заняли 68% рынка. Полноприводные машины составили 40% общего объема.

С учетом дикого подорожания этих машин по сравнению с докризисным временем результаты следует признать неплохими. Плюс отсутствие полноценной гарантии. И всё равно берут!

Заглянем на год вперед

С 1 января 2025 года в очередной раз вырос утильсбор. Остаются запредельно дорогими кредиты. Склады дилеров и представительств нельзя назвать затоваренными, однако запасов хватит как минимум на несколько месяцев. А у неликвидных марок – и до конца лета. Эти автомобили куплены и ввезены по старым ценам, что не отменило массового переписывания ценников в первые дни января – в сторону увеличения, разумеется. Часть подорожания прошла неявно, за счет отмены скидок и прочих выгод.

Прогноз «Автостата» на 2025 год: снижение продаж на 20% при пессимистичном сценарии, на 10% при умеренном и сохранение рынка на уровне 2024-го при оптимистичном раскладе.

Никто из экспертов не ожидает роста рынка. В лучшем случае говорят о сохранении уровня 2024 года. А при пессимистичном сценарии возможно падение примерно на 20%. Будем надеяться, что реальность снова окажется лучше предсказаний.

Самые дешевые китайские автомобили, продающиеся сегодня в России, названы тут.