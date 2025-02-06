Разворот там, где нельзя поворачивать налево — накажут или нет?

В ГАИ разъяснили, допустим ли разворот под знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен»

Знак 3.18.2, запрещающий поворот налево, – самый частый на дорогах. Его действие распространяется на все виды транспортных средств. При нарушении требований этого знака можно получить штраф в размере от 1500 до 2250 рублей (статья 12.16.2 КоАП).

Однако последствия могут быть более тяжкими, чем штраф. Разворот в неположенном месте может привести к дорожно-транспортному происшествию, и тогда ответственность за аварию ляжет на того, кто нарушил правила.

Представим ситуацию: водитель подъезжает к перекрестку и намеревается развернуться, однако дорожный знак 3.18.2 запрещает поворот налево. Чтобы совершить маневр, водитель вынужден остановиться и пропустить поток автомобилей, едущих по встречной полосе.

Знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен»

Это может вызвать недовольство у остальных водителей, которые движутся сзади и намерены ехать прямо – им приходится либо долго ждать, либо перестраиваться в другой ряд (часто через сплошную линию разметки). Однако стоит ли винить водителя, пытающегося совершить разворот при такой дорожной обстановке?

В ПДД имеется дорожный знак 3.19 «Разворот запрещен». Он запрещает именно маневр разворота. За нарушение можно получить штраф, аналогичный по сумме штрафу за игнорирование требований знака «Поворот налево запрещен».

Несмотря на то, что разворот, по факту, состоит из двух левых поворотов, согласно ПДД это – отдельные маневры.

То есть, водителю необходимо соблюдать лишь ограничения, обозначенные дорожными знаками. Если установлен знак «Поворот налево запрещен», то его требования распространяются только на левый поворот. Разворот в данном случае не попадает под ограничение, поскольку для него существует отдельный знак.

Еще одна важная деталь: возможность разворота может быть не указана на знаке «Направление движения по полосам». Перед совершением маневра внимательно смотрите на дорожные знаки, чтобы не допустить ошибок и избежать штрафов и других неприятностей, таких как ДТП.

Машину забрал эвакуатор – как ее вернуть и сэкономить? «За рулем» составил памятку, как действовать, если ваш автомобиль эвакуировали.