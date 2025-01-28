Машину забрал эвакуатор — как ее вернуть и сэкономить

«За рулем» составил памятку, как действовать, если ваш автомобиль эвакуировали

С эвакуацией владельцы машин, особенно в крупных городах, сталкиваются гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Вдумайтесь в эти цифры: в одном только Подмосковье в 2024 году в общей сложности на штрафстоянку забрали более 174 тысяч автомобилей, чьи владельцы нарушили правила парковки. Для сравнения, по официальным данным, примерно столько же человек (177 тысяч) на данный момент проживает в Норильске. То есть, по факту население целого города оказалось без автомобилей и в полном непонимании, как действовать дальше.

Думаете, с вами такого точно не случится? Увы, от эвакуации не застрахован никто из нас. И можно быть самым законопослушным водителем, но один раз в спешке не заметить запрещающий знак – и вот вы уже оказались в ситуации, в которой вам очень пригодятся советы, приведенные ниже. Листайте нашу инструкцию и запоминайте, как действовать, если вы не нашли машину там, где ее оставляли.

Как по закону должна проходить эвакуация

Для начала немного теории, поскольку вы должны знать, на что имеют (или не имеют) право инспектор и водитель эвакуатора. Порядок эвакуации автомобиля регламентирован ст. 27.13 КоАП РФ. На отдельные положения данной статьи вы смело можете ссылаться, когда будете общаться с инспектором ГАИ (об этом читайте ниже).

Перед эвакуацией автомобиля инспектор ГАИ составляет два документа: протокол об административном правонарушении и протокол о задержании транспортного средства (ч. 4 ст. 27.13 КоАП РФ). Последний вручают специалисту, который эвакуирует автомобиль.

Если водителя на месте нет, инспектор составляет акт под видеозапись или в присутствии двух понятых. Если водитель присутствует, он должен действовать так, как описано ниже (см. раздел «Ситуация 1»).

Прежде чем опечатать по периметру автомобиль, сотрудник ДПС составляет также акт приема-передачи ТС с записями всех повреждений. Это, прежде всего, в интересах самого инспектора – на случай, если водитель решит «приписать» ему или эвакуаторщику полученные ранее повреждения автомобиля.

После того как все необходимые документы составлены, а автомобиль опечатан, его погружают на эвакуатор и отправляют на штрафстоянку.

Ситуация 1. Машину при вас грузят на эвакуатор

Это самый благоприятный вариант для водителя. Все потому, что если вы подошли к своей машине до того, как эвакуатор погрузил ее и начал движение, у вас есть полное право самостоятельно перегнать машину в разрешенное для парковки место. Ссылаться при этом следует на п. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ («Задержание транспортного средства»):

Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Действуйте следующим образом:

предъявите документы на автомобиль,

сообщите, что намерены немедленно переставить машину в разрешенное для парковки место,

сядьте в машину и отгоните ее в «безопасное» место.

Если машину удалось вызволить до начала движения эвакуатора, оплачивать расходы на эвакуацию и штрафстоянку вам не придется. Не успели? – Нам очень жаль. После того как спецтехника сдвинулась с места и повезла вашу машину на штрафстоянку, вернуть ее можно будет только через ГАИ (об этом ниже). В этом случае придется оплачивать и штраф за нарушение правил парковки, и эвакуацию.

Прежде чем оставить машину в каком-то месте и уйти по своим делам, напишите на листе бумаги крупно и разборчиво свой номер телефона, а затем положите под лобовое стекло. Вряд ли инспектор ГАИ будет звонить вам перед эвакуацией, но есть шанс, что добрые прохожие захотят вас предупредить о ней.

Ситуация 2. Эвакуатор увез не только машину, но и документы на нее

Для того чтобы вернуть свой автомобиль, вам понадобятся определенные документы. Обычно это:

водительское удостоверение – нужно, чтобы подтвердить ваше право забрать машину со штрафстоянки,

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) – нужно, чтобы подтвердить, что машина действительно ваша,

страховой полис – в принципе нужен, чтобы водить автомобиль. Недаром ОСАГО расшифровывается как «обязательное страхование автогражданской ответственности».

Некоторые из нас весьма опрометчиво хранят документы в автомобиле. Делать этого не стоит по многим причинам – хотя бы потому, что это создаст вам дополнительные проблемы при эвакуации транспорта.

Но вот как можно эти документы забрать:

позвоните по номеру «112» и попросите соединить вас с ГАИ;

выясните, на какую штрафстоянку увезли ваш автомобиль;

езжайте на указанную штрафстоянку;

напишете заявление на вскрытие машины и допуск к салону.

После этого сотрудник штрафстоянки должен составить акт на вскрытие и снять пломбу (как правило, только с водительской двери). После этого надо будет поехать своим ходом (машина-то все еще на стоянке) в местное отделение ГАИ, чтобы официально оформить возврат автомобиля. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Ситуация 3. Машину забрали, но документы при вас

Пожалуй, это самая распространенная ситуация. С одной стороны, забрать автомобиль будет не так легко, как в первом случае, но и не придется дополнительно бегать по инстанциям, как во втором. Действуйте следующим образом:

позвоните по номеру «112» и попросите соединить вас с ГАИ либо напрямую позвоните в дежурную часть;

выясните у оператора фамилию инспектора, который проводил процедуру задержания, и на какую стоянку увезли машину;

езжайте в отделение ГАИ и оформите решение о возврате у того инспектора, который оформлял эвакуацию (по сути, решение о возврате – это постановление об административном правонарушении);

с этим постановлением вам надо проехать к штрафстоянке и предъявить его там вместе с документами на автомобиль сотруднику учреждения;

проверьте, не появилось ли на машине новых царапин, сколов и т.д., выясните техническое состояние;

если с машиной все в порядке, подписывайте акт приема-передачи ТС и забирайте машину, но если остались повреждения, никаких документов подписывать нельзя – нужно требовать компенсации убытков на месте. В случае отказа готовьтесь судиться со службой эвакуации. Но это – тема для отдельной статьи.

Оплатить перемещение и хранение транспортного средства вы можете в течение 60 дней по квитанции, которую выдадут на спецстоянке. На оспаривание штрафа за неправильную парковку у вас по закону есть 10 дней. Срок отсчитывается с момента эвакуации, ведь именно в этот день вам было вынесено постановление об административном правонарушении.

Так что оплачивать все сразу или оставить на потом – решать вам. Но имейте в виду, что в большинстве регионов для тех, кто оплачивает перемещение и хранение до момента получения автомобиля, действует весьма приличная скидка. К примеру, в Москве она составляет 25%.

Сколько стоит эвакуация

Стоимость эвакуации автомобиля разнится в зависимости от региона и мощности транспортного средства.

Например, в Москве принудительное перемещение транспортных средств категорий М, А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. (включительно) составляет 7200 рублей.

В Санкт-Петербурге аналогичная услуга обойдется значительно дешевле – 3340 рублей, а в Екатеринбурге – 2857 рублей.

Сумма не такая уж большая, но неприятная. Особенно с учетом того, что придется еще и уплатить штраф за неправильную парковку и оплатить хранение машины на штрафстоянке.

Эвакуация автомобиля – ситуация из разряда «врагу не пожелаешь». Однако, следуя нашим рекомендациям, вы сможете минимизировать стресс и быстро вызволить свою машину со штрафстоянки. Главное при этом – сохранять спокойствие, а также знать свои права и соблюдать правильную последовательность действий.

«За рулем» перечислил 6 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГАИ.