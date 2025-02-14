Зачем вам гараж? Все «за» и «против»

Хранить автомобиль во дворе или в гараже? Плюсы есть у обоих способов, но вот какой из них стоит выбрать?

В прошлом веке автомобилистам не нужно было объяснять преимущества гаража. Заполучить место под крышей (или хотя бы на открытой охраняемой стоянке) стремилось, наверное, большинство владельцев машин. Об этом есть даже комедийный фильм «Гараж».

Теперь же большая часть гаражей в ГСК не видит ежедневно ездящих «постояльцев». Быть может, их преимущества утрачены? Так это или нет, помог разобраться чек-лист в фотогалерее ниже.

Волга — какой она могла быть (включая масл-кары и внедорожные версии).