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Зачем вам гараж? Все «за» и «против»

Хранить автомобиль во дворе или в гараже? Плюсы есть у обоих способов, но вот какой из них стоит выбрать?

В прошлом веке автомобилистам не нужно было объяснять преимущества гаража. Заполучить место под крышей (или хотя бы на открытой охраняемой стоянке) стремилось, наверное, большинство владельцев машин. Об этом есть даже комедийный фильм «Гараж».

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Теперь же большая часть гаражей в ГСК не видит ежедневно ездящих «постояльцев». Быть может, их преимущества утрачены? Так это или нет, помог разобраться чек-лист в фотогалерее ниже.

Во дворе автомобиль больше подвержен действиям злоумышленников. Это утверждение верно, если двор полностью открыт для доступа...
...Хотя повредить машину могут не посторонние, а собственные соседи. В том числе – автомобилисты: притрут при парковке и сделают вид, что ничего не было.
Сейчас, когда все привыкли к комфорту, для многих это становится решающим фактором, и о гараже они даже не задумываются, ведь до него, как правило, еще нужно как-то добираться.
Правда, не всем везет найти свободное место у дома. Гараж или платная стоянка вам его гарантируют. Так что если в вашем районе ажиотаж во дворах зашкаливает, лучше поискать альтернативу.
В плане зимней эксплуатации у двора и гаража паритет. В первом случае придется чистить саму машину, во втором – подъезд для нее.
Гараж безопаснее для машины, а вот для человека – не всегда. Многие стоянки расположены на отшибе, вдалеке от жилых кварталов. Будет ли вам комфортно возвращаться домой по темноте?
Если гаражный кооператив находится вдали от цивилизации и не охраняется, закрытый бокс может стать минусом, скрыв злоумышленников от посторонних глаз. При таком варианте, возможно, будет безопаснее ставить машину во дворе.
Покупка гаража — дело рискованное. В России стоянку или ГСК в любой момент могут признать самостроем и снести. Не спасут никакие документы. Или коммунальные платежи вдруг вырастут в несколько раз, из-за чего содержание гаража окажется непосильной ношей для семейного бюджета.
В гараже как минимум будет свет, некоторым везет на отапливаемый или хотя бы утепленный бокс. Если любите возиться с техникой, это весомый аргумент в пользу гаража.
И наконец, если вам нужен «мужской клуб» и повод отлучиться из дома, то лучше гаража ничего не придумано.
Подытожим. Пока счет 6:5 в пользу хранения машины во дворе. Однако не все приведенные выше аргументы актуальны лично для вас. Гараж имеет преимущества, если он охраняется, расположен в «цивилизованном» месте и у вас большие проблемы с парковкой во дворе.

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Милешкин Кирилл
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 35
14.02.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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